The Guardian kirjutab Prantsuse teadlastest, kellel on noortele, heas vormis ja tervetele meestele pakkuda unistuste töö: voodis vedelemine. Aga nagu ikka kõigega, mis tundub ilus, on ka seal oma konks juures.

Lama selili voodis ja ära tee kaks kuud midagi. Mis sellest kasu on? See aitab teadlastel uurida mikrogravitatsiooni mõjusid ja see on täiesti tõsine teadus, sest aitab paremini mõista tingimusi, mis ootavad ees astronaute, kes kosmosesse lennutatakse. Mis selle eest palka saab? Umbes 17 000 dollarit ehk natuke alla 16 000 euro.

Enne kui tõttad Prantsuse teadlastega ühendust võtma, siis pea meeles, et kaks kuud mööduvad sõna otseses mõttes ainult pikali lamades. Katsealune tohib ennast liigutada ainult nii palju, et üks õlg jääb ikka madratsi vastu. Kaks kuud lamab ta selili ja tõepoolest ka teeb kõike selili. Peseb, sööb ja... teeb häda. Pigem võtaks vist osa mõnest küsitlusest?