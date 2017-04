Punases lihas on palju proteiini ja kui see on taine, siis on selles rasva vaid pisut enam kui kanalihas. Punane liha on ka hea abivahend, kui tahad musklit kasvatada. Pea ainult selle söömisega piiri!

Milliseid toite ja mis põhjustel peaksid just mehed oma menüüsse võtma, loetleb meditsiiniteemaline veebileht WebMD . Kümme nendest mehelikest toiduainetest on siin. Noh, tegelikult ei tee ükski neist paha ka naistele.

Nendes mereelukates on peidus palju tsinki, mis on vajalik südamele, lihastele ja intiimkehaosadele. Liiga vähe tsinki võib tähendada sperma kehva kvaliteeti.

Avokaado

See puuvili on rasvarohke, kuid need on head rasvad, mis aitavad kehal kolesterooliga võidelda.

Banaan

Banaanid on pungil kaaliumist, mida vajavad hädasti sinu luud ja lihased. Samuti võivad nad väikesel määral kaasa aidata vererõhu alandamisele.

Jogurt

Unusta need telereklaamid, mille järgi justkui ainult naistel oleks probleeme puhituse ja muude hädadega, mille vastu jogurt aitab võidelda. Ka meestel on jogurtites peituvatest headest bakteritest kasu.

Pistaatsiapähklid

Pähklid on üldse head proteiinide, kiudainete ja tsingi allikad, kuid pistaatsiad on eriliselt head, sest võivad parandada ka kolesteroolitaset.

Tomatikaste

Kõige lihtsam asi, mida makaronidele kallata, on täis lükopeeni, mis annab tomatitele punase värvuse ning on võimas antioksüdant. Kontrolli ainult, ega kastmes liiga palju suhkrut või lisaaineid pole – kõige parem on see ise valmistada.

Kiudaineterikas müsli

Kiudained hoiavad su seedimise korras ja hoolitsevad selle eest, et nälg liiga ruttu uuesti peale ei tuleks.

Pruun riis

Taas üks väga kiudainerikas toiduaine, mis ka su südamele meeldib. Kui sulle ei meeldi selle maitse ja konsistents, sega seda natuke valge riisi hulka.

Marjad