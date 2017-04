Eesti autoturg õitseb. Märtsis müüdi kokku 2232 uut sõiduautot, mis ületas möödunud aasta müügi 211 auto võrra. Esimese kvartali jooksul on Maarjamaal müüdud 5869 uut sõiduautot ehk eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,1% enam.

Rahulikumalt möödunud veebruari järel tegi uute sõiduautode müük Eestis taas suure tõusu, kasvades 2016. aasta märtsiga võrreldes 10,4%. Selline kasv rõõmustab ja kurvastab automüüjaid ühtaegu, sest praegu on pidu, aga juba on kuulda arvamusi, et kaua see ei kesta ...

Erinevate segmentide võrdluses müüdi märtsis enim väikeautosid, mille osakaal kogu müügist oli 21,6%. Väikeautode müügikasvu võib pidada positiivseks, sest siiani oleme saanud uhkustada ikka väike-keskklassi tublide müüginumbritega. Euroopalik lähenemine, et linnaauto võib olla ka väike, hakkab tasapisi eestlastelegi omaseks saama.