30. eluaastaks võiks mehel olla veidi mitmekülgsemad huvid kui vaid see, et kus tema järgmine õlu tehtud on. Tõenäoliselt ei kohta sa oma elu armastust baaris – on suurem šanss kohata kedagi endaga sobivat, kui sa pole alkoholi mõju all ja viibid endale sarnaste inimeste seltskonnas.

Oled juba püsisuhtes, käid alles kohtamas või lihtsalt vehid Tinderis näpuga – A-tähega sõna kohta peaks mees üht-teist teadma. Ning kolmekümnes eluaasta on selline verstapost, milline jõudes võiks sul juba olla selge ettekujutus sellest, mida sa tahad ja usud, millega oled valmis leppima ning millised on sinu lootused asjades, mis puutuvad armuellu. Ask Men pani suhte-ekspertide abil kokku ülevaate, mida mees armastuse puhul ära õppida ja endale teadvustada võiks.

Juba esimesel kohtingul fantaseerib 51% Ameerika meestest, missugune võiks selle naisega ühine tulevik välja näha. See võib tekitada ebakindlust, isegi kasvõi alateadlikult – sa ei oska ette kujutada, milline võiks suhtes olla sinu roll ja positsioon. Mehed on sajandeid näinud end suhtes hoolitseva poolena, aga tasuks endale selgeks teha, et tänapäeva naised ei vaja tingimata selliseid rüütleid.

Asi pole su rahakotis

Paljud mehed tunnevad sundust olla edukad. Aga tegelikult loeb see, kuidas sa teist inimest kohtled, mitte see, kui palju raha sul on. Ja kui sa hoiad end suhete loomise osas tagasi, oodates selle edukuse momendi saabumist, siis võid sa jääda ootama ... igavesti. Õiget naist kohtad sa siis, kui oled valmis olema haavatav.

Kuidas minna lasta

Mõtled tänini sellele tüdrukule, kellega sa ülikooli ajal käisid (kes on Facebooki andmetel nüüd abielus ja lapse ema)? Ei suuda lõpetada mõtlemist sellele naisele, kes esimesena su südame murdis? 30. eluaastaks võiksid sa osata lasta minna naistel, kes on sind "üle lasknud". Sa pead laskma sobimatutel partneritel end suhtematerjalina välja praakida. Kui nad seda ei tee, siis valmistavad nad sulle ette suuremat südamevalu sel momendil, kui suhe lõpuks sureb.

Mida sa tegelikult tahad

Sulle võib ajada korraliku hirmu nahka tõdemus, et tuleks maha istuda ja põhjalikult läbi mõelda, mida sa oma suhtest tulevikus ootad. Aga eneseteadlikkus on sulle hea – ja ka seksikas. Sa ei peaks mõtlema vaid oma partnerile, vaid ka sellele, kuidas sa ise partnerina toimid. Millised on sinu nõrkused poiss-sõbrana? Iga mees peaks suutma end avatult ja ausalt hinnata. Naisele meeldib mees, kes on suuteline ausalt oma tundeid väljendama, ning tunneb end oma nahas mugavalt.

(VIDA PRESS)

Kuidas suhelda – ja kuulata

Kui sa pole veel saanud selgeks, kuidas oma armastatuga tõsist vestlust pidada või vaielda, siis on aeg õppida. Sa peaksid oskama naist kuulata ilma teda segamata, süüdistamata või arvustamata.

Kuidas saada aru, kas suhe on terve

Kui sa oled koos õige inimesega, siis peaksid sa end tundma hästi – mitte halvasti. Kõlab väga loogiliselt, aga tegelikult ei osata sellele sageli mõelda. Sageli juhtub, et kiindud inimesse, kes ei kohtle sind hästi, suhtleb sinuga ülalt alla või on hirmus armukade. Sellised suhted lõhuvad su enesehinnangut ja mõjutavad elukvaliteeti. Ära ignoreeri haige suhte märke – astu sellest välja, et saaksid hakata otsima paremat ja õnnelikumat.

Kuidas olla truu

Kui sa tahad olla monogaamses suhtes, siis tuleks oma netiprofiilidest sõna "avatud" maha võtta. Mees võiks olla piisavalt küps, teadmaks, mida ta tahab ja mida mitte. Kui miski ei tööta, siis räägi sellest oma partneriga ja otsustage koos, mida olukorra parandamiseks ette saab võtta.

Kas sa tahad temaga koos elada

Võib-olla sa juba elada temakesega koos. Aga kui mitte ja sa näed, et see suhe areneb, siis tuleks sellele mõelda hakata. Kui oled vallaline, siis mõtle, kas sinu jaoks on oluline enne ühist kodu jagada, kui hakkate jagama ühist perekonnanime. Uuringute järgi tahavad mehed kiiremini kokku kolida. 33% meestest paneks leivad ühte kappi 6-12-kuulise käimise järel. Naistest aga 23%.

Et "Seda Ainsat ja Õiget" pole olemas