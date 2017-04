Elu on karm, märgib Fashionbeans . Raskused uue korteri leidmisega, mobiilse interneti kuumahu ületamine, tööalaseid meile ignoreeriv kolleeg – too vennike seal üleval lihtsalt viskab vahepeal kaikaid kodaratesse. Aga on vana tõde, et mõnusad vidinad aitavad end vahepeal natuke paremini tunda ja nendega tegelemine masendusmõtteid eemale peletada. Lisaks muudavad need elu teistes valdkondades mugavamaks ja lihtsamaks ning teinekord aitavad vältida ka uusi kriise ("Jälle on kraanikauss habemekarvu täis!").

Tile Tracker Tag, hind umbes 27 eurot

(Tootja)

2. Ürdikäärid

Kui sa pole just Gordon Ramsey juures õppinud, siis ei oska sa valguse kiirusel noaga rohelist hakkida, ilma et mõne sõrme kaotaksid. Kääridega on see töö algajate jaoks palju lihtsam ja ohutum. Eriti, kui neil on viis tera.

Easy-Clean Herb Scissors, 9,95 EUR

(Tootja)

3. Akupank

Oled proovinud kõiki trikke, et oma iPhone'i akut säästa – aga peaksid ehk lihtsalt leppima asjaoluga, et see on lihtsalt, noh, veidi saast. Investeeri kaasaskantavasse akupanka, mis aitab reisil siiski äraeksimise vältimiseks Google Mapsi lahti hoida ... no ja FB-s surfata ka.

Veho Pebble Verto Portable Battery Pack, 15,20 EUR.

(Tootja)

4. Kaasaskantav kõlar

Paned läbi Bluetoothi oma lemmikmuusika mängima – ükskõik, kus. Telefoni kõlar pole ikka see.

JBL Go, 29,30 EUR.

(Tootja)

5. Nutipliiats

Kui sa oled tänaseni pliiatsi ja paberi ori, siis võta midagi vahepealset – nutipliiats viib käsitsi kirjutatud märkmed digitaalsele kujule.

Livescribe 3 APX-00020 Smartpen, Amazon, 152,20 EUR.

(Tootja)

6. Habemekarvade püüdja

Ükskõik kui süütu sa ka poleks, naine ei usu ikkagi, et see tonn kraanikausis olevaid karvu pärineb ainult su habemest. Ehkki see põll näeb tobe välja, säästab see sind naise virinast ja habemekarvade tagaajamisest mööda libedat kraanikaussi.

Shaving Beard Apron, 2,30 EUR.

(Tootja)

7. Vaakumraseerija

Kui põll tundub natuke tobe, siis võta kasutusele see nutikas leiutis: pardel, mille sees on tolmuimeja, mis su habemekarvad kohe peale raseerimist endasse tõmbab.

Phillips Vacuum Beardtrimmer Series 7000, 87,95 EUR.

(Tootja)

8. Multitööriist

Tegu on ehitaja versiooniga Šveitsi sõjaväenoast. Sisaldab erinevaid tööriistu ja ei nõua kapitäit ruumi.