Kolm vanaautohuvilist saarlast asutasid klubi Oesel Unic, et hakata üheskoos taastama väärikaid vanu sõidukeid.

Huvipakkuvate autode vanusepiiriks on klubi asutajad Kristo Saar, Tõnu Veldre ja Aliin Sepp seadnud aasta 1945: vastse Saaremaa klubi liikmeks oodatakse kõiki, kel on mõni selle või sellest varasema tootmisaastaga auto, mida ta soovib taastada. Seltskonda vastuvõtmise eeldus on, et oma nõusoleku annavad kõik klubi liikmed.

Klubil on Facebookis oma lehekülg, kus tegijad kavatsevad muu hulgas hakata jagama infot sõidukite taastamise käigu kohta – nii saavad huvilised vana auto uueks saamise lugu sõnas ja pildis jälgida. Kiiret tulemust oodata pole – vanasõidukite taastamine on käsitöö ja ühe masina kordategemine võib võtta aastaid.

Ühtki taastatud autot esialgu ette näidata pole, seni on klubi asutajad tegelnud peamiselt taastamist väärt romude kokkuotsimisega. Selle tulemusel on nüüd oma järge ootamas kaheksa sõidukit: sõiduauto BMW 326 aastast 1936, veoauto GAZ-AAA, veoauto GAZ-MM, veoauto Mercedes Benz L3000A (neid toodeti aastail 1938–1943), Teise maailmasõja aegsed poolroomikud Sd.Kfz 10 ja Sd.Kfz 11, kabriolett Opel 6 (toodeti aastail 1934–1937) ja veoauto Phänomen Granit 1500 aastast 1940.

Osi nende taastamiseks on klubi liikmed juba pikemat aega kogunud nii Eestist kui ka kõikjalt Euroopast. Kui kellelgi on pakkuda praegu taastamisplaanis olevate sõidukite juppe, võib sellest Oesel Unicule teada anda Facebooki vahendusel või meiliaadressil oeselunicklubi@gmail.com – klubirahvas on sedasorti abi eest väga tänulik. Alati on oodatud igasugune teave kuni 1945. aastani toodetud sõidukite jäänuste kohta. Ühendust tasub võtta ka siis, kui täpselt ei teata, millega tegu – klubi liikmed aitavad vana masinat tuvastada.