Kasvatad oma iseseisvust. Kui vähegi otsustad minna reisima üksi või kaaslasega (see tähendab ilma turismigrupita), teed endale pikemas perspektiivis teene. Kõik tekkivad probleemid pead lahendama ise. Ööbimispaiga pead ise üles leidma. Kohalikega pead suhtlema ise, räägid sa kohalikku keelt või mitte. Reisimine muudab sind palju iseseisvamaks ja aitab sul hirmu võita, sest paneb sind silmitsi olukorraga, kus nendid: kas ma teen selle ära või jääbki tegemata.

Su maailmapilt laieneb. Reisides näed, kui erinev on meie kodumaa kogu ülejäänud maailmast. Sa õpid iga päev midagi juurde. Kas oleksid sa Eestis teadnud, et maailma kõige suurem bioluminestseeruv laht asub Puerto Ricos ja kõrgeimad palmipuud kasvavad Kolumbias Cochora orus? Samuti avastad sa suure tõenäosusega endas asju, mida ei arvanud oskavat või suutvat.

Kasvatad tolerantsust. Paraku tundub, et eestlased üldiselt tolerantsusega ei hiilga. Üks asi, mis tolerantsust kasvatab, on reisimine. Puutudes kokku nii paljude inimeste, kultuuride ja religioonidega, õpid sa teistega arvestama ja nägema maailma selle mitmekesisuses.

Hakkad olemasolevat hindama. Inimene kipub iga asja üle virisema. Vaadates oma kodust natuke kaugemale (isegi Euroopast kaugemale), tuleb tunnistada, et tegelikult ei ole meie elul viga midagi. Ma ei taha öelda, et elu siin oleks lust ja lillepidu. Loomulikult on ka Eestis vaesust, kuid võrreldes enamiku paikadega maailmas on elu siiski hea.

Sa teed läbi pööraseid seiklusi. Reisides on sinu elu suure tõenäosusega mitu korda huvitavam, kui elades kodumaal. Üks nädal reisides võrdub mitme kuuga Eestis. Kahtlemata on ka stabiilsus elus üliolulisel kohal, kuid kõigile mõjub värskendavalt astuda aeg-ajalt välja mugavustsoonist.

Jõuad endas kergemini selgusele. Kui oled juhtumisi jõudnud oma elus punkti, kus ei tea enam, kuidas edasi minna, võib abi olla reisimisest. Uute inimestega tutvumine ja uute kohtade nägemine aitab sul endas selgusele jõuda.

Küsid endalt: kas õnn võrdub rahaga? Jõudnud asjades selgusele, võid endalt küsida, kas õnn võrdub rahaga. Kas sa tahad nädalas 50 tundi tööd rügada, et sul oleks olemas KÕIK materiaalne? Või tahad sa elada väiksema hulga asjadega, aga olla vaba?