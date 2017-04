Ole paindlik. Paljudel sihtpaikadel on kindlad päevad, mil lendamine odavam. Kui tegemist on turismipiirkonnaga, siis on tihtipeale odavam lennata nädala sees. Mõnda ärisihtkohta võib aga lend olla soodsam nädalavahetusel. Võrdle hindu kuu ja nädala kaupa. Kuigi võid esialgu tahta lennata näiteks kolmapäeval, võib selguda, et teisipäeval on hoopis odavam hind.

Reisi varahommikul ja hilisõhtul. Tihti on odavamad lennud varahommikul ja hilisõhtul, sest siis eriti reisida ei taheta. Teisalt tuleks enne lendude ostmist välja uurida, kas nii vara hommikul on võimalik lennujaama pääseda või hilisõhtul lennujaamast ära saada.

Osta piletid umbes poolteist kuud ette. Kui puhkusepakettide puhul on saadaval viimase hetke pakkumised, siis lennufirmad neid üldiselt ei tee. Enamasti saab parema hinnaga pileti paar kuud varem ostes. Palju on räägitud variandist, et kõige odavamad on piletid kuus nädalat enne lendu, kuid täiesti õiget vastust siin ei ole.

Reisi hooajaväliselt. Euroopa piires on piletid suvel kallimad. Seega, näiteks Lõuna-Euroopasse lendamiseks vali hoopis kevad või sügis. Suvisel ajal võib aga saada odavaid pileteid lõunapoolkerale, kus on parajasti talv. Samuti kruvitakse nii lennupiletite kui ka puhkusepakettide hinnad üles pühade eel ja koolivaheaegadel. Seevastu täpselt pühade ajal (jõululaupäev, vana-aastaõhtu) on lennud tavaliselt odavamad, sest pole nii suurt nõudlust.

Kasuta väiksemaid lennujaamu. Odavamad lennufirmad kasutavad pisemaid lennujaamu, sest seal on maksud väiksemad. Teisalt tuleks enne pileti broneerimist uurida, kui kaugel lennujaam asub ning kui palju maksab sealt transport linna.

Lenda naaberriikidest. Otsides soodsaid lennupileteid, tasub uurida piletite hindu Riiast, Helsingist ja Stockholmist. Hinnavahe võib olla võrreldes Tallinnaga väga suur, lisaks on sihtkohti märksa enam. Air Balticu puhul on aga aeg-ajalt isegi nii, et Tallinnast Riia kaudu Euroopasse lennata on soodsam kui otse Riiast Euroopasse.

Kui sul on aega ja viitsimist pikemalt reisida, siis võid vaadata lennupakkumisi algusega mujalt Euroopast. Enne supersoodsa reisi broneerimist tuleb aga veidi mõelda. Kas leidsid pileti Madridist Tokyosse 400 euroga? Selle summa eest Tokyosse lennata oleks suurepärane, kui alguspunkt oleks Tallinn. Enne pileti ostmist tuleb uurida, kui palju läheks maksma lendamine Madridi ja kas lennuajad klapivad. Võib juhtuda, et lõpuks osutub taoline hind üsna krõbedaks.

Ka Helsingi, Stockholmi ja Riia lendude puhul tuleb kõik enne läbi mõelda. Kui lend väljub näiteks kell kuus hommikul, siis tuleb sul ilmselt juba eelmisel õhtul kohale minna ning kulutada lisaks majutusele ja toidule.

Osta mitu lendu ühel piletil. Mõni veebileht pakub võimalust osta mitu lendu ühel piletil. Sellega võid säästa lausa mitusada eurot, eriti Euroopast väljaspool reisides. Siiski tasub meeles pidada, et kõik piletil olevad lennud tuleb ära kasutada. Kui näiteks piletil on kolm lendu ja sa jätad teise vahele (sõidad sinna bussiga), siis tühistatakse automaatselt kolmas lend. Tihti on ka edasi-tagasi piletid soodsamad kui ainult ühe suuna piletid.

Proovi alternatiivseid marsruute. Kui sul on plaan käia mitmes kohas, siis uuri, mis hinnaga on lennupiletid, alustades ühest kohast ja lõpetades teises. Seejärel proovi vastupidi – kui alustad teisest ja lõpetad esimeses. Näiteks kui sa tahad käia ühel reisil Pariisis, Nizzas ja Barcelonas, siis uuri lennupileteid algusega Pariisist ja lõpuga Barcelonast, kuid proovi ka vastupidi – alustad Barcelonast ja lõpetad Pariisis. Võid leida märksa odavama piletikombinatsiooni.

Surfa odavlennufirmade ja sooduspakkumiste kodulehtedel. Kui muidu tasub häid pakkumisi otsida portaalidest, kuhu on lennupakkumised kokku kogutud, siis eraldi võiks käia odavlennufirmade kodulehtedel. Mõni portaal ei vahenda odavlennufirmade soodsaid pakkumisi. Kui oled Facebooki kasutaja, siis märgi meeldivaks näiteks sellised lehed nagu www.travelfree.info ja www.holidaypirates.com.

Uuri reisibüroode pakkumisi. Tihti on turismibüroodel ligipääs sellistele pakkumistele, mida meil ei ole. Reisi planeerides hoia pilk peal reisibüroode sooduspakkumiste rubriigil.

Liitu lojaalsusprogrammidega. Lennates tihti sama lennufirmaga, tasub liituda nende lojaalsusprogrammiga. Liitumine on enamasti tasuta ja pakub edaspidi odavaid või suisa tasuta pileteid.