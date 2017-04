Avaldame katkendi peagi ilmuvast reisiraamatust "Nutika reisimise ABC". Raamatut saab juba praegu tellida aadressil www.ohtuleht.ee/reisiraamat Esitlus toimub 20. aprillil kell 17.00 Solarise raamatupoes Apollo.

Vaadates broneerimissüsteemis 100 eurot soodsamat odavlennufirma piletit, püüa vastata järgmistele küsimustele.

Kuhu lennujaama lennatakse? Tihti kasutavad odavlennufirmad väiksemaid lennujaamu, mis asuvad linnapiirist eemal või sootuks teises linnas. Seega võib sõit oma pärissihtkohta võtta isegi kuni kaks tundi ning minna üsna palju maksma. Kui arvestad juurde maismaatranspordile kuluva summa, kas siis tasub odavam lennupilet ikka ära?

Kui kaua sõidab ühistransport linna? Kui sul on oma sihtkohaga tutvumiseks niigi vähe aega, kas tahad sellest suure osa ühistranspordis veeta? Kui bussiga linna sõitmiseks läheb üle pooleteise tunni, soovitan kaaluda kallima lennupileti varianti.

Mis kell lend saabub ja väljub? Odavamaid pileteid võib leida ka varahommikul ja hilisõhtul. Kui aga saabud sihtkohta hilisõhtul ja lahkud varahommikul, siis kuidas sa lennujaamast lahkud ja sinna pääsed? Kas ühistransport käib veel? Kui ei, siis võib odavama pileti ostmine olla mõttetu – üldiselt on taksoga lennujaamast sihtkohta ja sihtkohast lennujaama sõit üsna kallis.

Kui palju võib olla pagasit? Odavlennufirmadega lennates pead enamasti maksma eraldi pagasi eest. Kui oled aga valmis reisima käsipagasiga, siis sind see küsimus ei puuduta.

Kui pikalt tuleb ümberistumiste vahel veeta aega lennujaamas? Ostes ümberistumisega lennupileti, pane tähele, kui pikalt pead kahe lennu vahel aega veetma lennujaamas. Kui sul tuleb viibida lennujaamas näiteks 20 tundi, on see mõttetu aja ja raha raiskamine. Just nimelt, ka raha raiskamine. Selle 20 tunni jooksul tahad sa mitu korda süüa ning lennujaamas on toidud umbes poole kallimad kui mujal linnas.

Kui mugav on lennukis? Odavlennufirmade lennukid pole kõige mugavamad, sest väiksele pinnale on püütud mahutada võimalikult palju. Kui sa pole just väga pikkade jalgadega ning mitu tundi kitsastes oludes ei tundu võimatu ülesanne, siis pole ka see küsimus sulle kuigi tähtis.