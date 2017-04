Katkend raamatust "Nutika reisimise ABC": kuidas reisides raha säästa? ()

Avaldame katkendi peagi ilmuvast reisiraamatust "Nutika reisimise ABC". Raamatut saab juba praegu tellida aadressil www.ohtuleht.ee/reisiraamat Esitlus toimub 20. aprillil kell 17.00 Solarise raamatupoes Apollo.

----------------------------------------------------------------------------------------

Tavaliselt moodustab reisides suurima osa eelarvest lennupiletite hind. Neid odavamalt leidma me juba õppisime. Kuid on ka terve rida nõuandeid, mida silmas pidades võid veelgi säästa.

Reisi hooajaväliselt. Euroopas kruvitakse suvehooajal hinnad igal pool lakke. Kui just pole soov end kuldpruuniks päevitada, on mõttekam reisida väljaspool hooaega. Madalhooajal on vähem turiste ja hinnad soodsamad.

Vaata Euroopast välja. Euroopa piires lendamine ja reisimine on küll odavam, kuid kohapeal viibimine enamasti kallim. Seega, kahe Lõuna-Euroopa reisi asemel võta eesmärgiks lennata Euroopast välja. Suurem osa Aasiast ja Lõuna-Ameerikast on eestlasele väga odav. Kuigi ka siin ei tasu piletit huupi osta – mõnes riigis on elamine ja reisimine sama kallis või kallimgi kui Eestis (näiteks Singapur, Jaapan, Tšiili).

Väldi kalleid turismipakette. Kui sul on vähegi pealehakkamist üksi või sõpradega reisida, siis pane oma reis ise kokku. Turismifirmad pakuvad küll mugavaid reise, kuid enamasti koormavad need tugevalt rahakotti. Taas võib muidugi leida ka erandeid.

Kasuta viimase hetke pakkumisi. Kui reisimiseks ajapiire ei ole, tasub jälgida turismibüroode viimase hetke pakkumisi. Lendude puhul paraku viimase hetke pakkumisi (enamasti) ei ole – lennupiletid on mõttekas pigem varakult ära osta.

Võrdle bussi-, lennu- ja rongipiletite hindu. Alati ei pruugi olla nii, et kõige odavam on sõita bussi või rongiga. Kõige paremaks näiteks on odavlennufirmad, mis pakuvad aeg-ajalt naeruväärselt odavaid pileteid, samal ajal kui bussipilet samasse sihtkohta on tunduvalt kallim.

Reisi vähese pagasiga. See nõuanne kehtib eelkõige lennukiga reisimise puhul, sest odavlennufirmad kipuvad kasseerima registreeritud pagasi eest suuri summasid.

Eelista ühistransporti. Kuidas saada lennu- või bussijaamast ööbimispaika? Takso? Kui pole just öö ja riik äärmiselt ohtlik, tasub kindlasti kasutada ühistransporti. Nii lennu- kui ka bussijaamast taksoga linna sõitmine on tavaliselt üsna kallis.

Kui oled ühes ja samas kohas pikemalt, uuri, kas müügil on ka mitmepäevaseid transpordikaarte. Nii võid säästa rohkem raha, kui iga päev eraldi piletit ostes.

Lepi taksojuhtidega sõiduhind kokku. Paljudes riikides on kohustuslik taksomeetri olemasolu, kuid ilma taksomeetrita riikides tuleks enne sõidukisse istumist kindlasti hind kokku leppida. Muidu võid sattuda olukorda, kus sõidu lõpus nõutakse ülisuurt summat. Kasuks tuleb seegi, kui tead, kui palju sõit enam-vähem maksma peaks – siis mõistad, millal taksojuht sind tüssata proovib. Selleks soovitan mõnelt kohalikult (linna saabudes näiteks lennu- või bussijaamas) küsida, kui palju tema taolise sõidu eest maksaks.

Kasuta Couchsurfingut või ööbi hostelites. Kui tahad odavalt reisida, siis unusta hotellid kohe ära. Milleks on üldse vaja luksuslikku hotelli, kui eesmärk on riiki või linna avastada? Hotellide asemel ööbi hostelites (loe täpsemalt lk…), kus võib 10 või 20 euro eest (väljaspool Euroopat isegi 5 euro eest) saada lisaks ööbimiskohale meeleoluka seltskonna ja vingeid elamusi. Kes aga üldse kulutada ei taha või ei saa ja on seiklushimulisemad, otsigu ööbimiskohta Couchsurfingu kaudu.

Kui oled varasematel reisidel tutvunud toredate inimestega, kes elavad sinu reisisihtkohas, võta nendega ühendust. Võib-olla saavad nad sulle paariks päevaks öömaja pakkuda.

Maga lennujaamas. Ma ei taha mingil juhul öelda, et kolm ööd järjest peaks magama lennujaamas. Kui aga sinu lend väljub hommikul kell viis ning lennujaamas pead olema kell kolm, mis omakorda tähendab, et kell kaks peaksid juba hotellist lahkuma, siis kas on mõtet maksta öö eest? Mõistlik on juba õhtul lennujaama minna ning tukkudes või midagi muud tehes aega parajaks teha. Loomulikult tuleb sul enne välja selgitada, kas lennujaam ikka on öösel lahti.

Tee ise süüa. Hostelites on tavaliselt köök, kus saab ise süüa teha. Vältides iga päev kaks korda väljas einestamist, hoiad palju raha kokku.

Kasuta krediitkaardi funktsiooniga deebetkaarti. Oleneb küll veebilehest ja broneeringusüsteemist, kuid tihti nõutakse krediitkaardi funktsiooniga deebetkaardi kasutamise eest broneerimisel väiksemat tasu. Näiteks Skyscanneri lehel lendu ostes oli krediitkaardi kasutamistasu ligi 20 eurot, kuid mina ei pidanud deebetkaardi kasutamise eest sentigi maksma. Sama süsteem on Ryanairi lehel.

Osta vaatamisväärsuste piletid internetist. Kui tead ette, mida tahad oma sihtkohas näha, osta piletid juba enne ära. Nimelt pakutakse tihti vaatamisväärsuse kodulehelt pileteid tunduvalt odavama hinnaga. Pealegi väldid kohapeal järjekorras seismist.

Ära vaheta raha lennujaamas. Lennates eurotsoonist välja, võiks sul olemas olla väike summa reisisihtkoha raha. Ülejäänud summa on mõistlik vahetada kohapeal, sest seal on tavaliselt kurss parem. Siiski peaks vältima lennujaamade valuutapunkte, sest seal vahetades kaotad raha.

Eelista tasuta ekskursioone. Üha enam pakutakse paljudes linnades tasuta ekskursioone. Sa küsid nüüd ehk, mis mõttes tasuta, kuidas giid siis palka saab. Ärimudel on niisugune, et igaüks annab pärast ekskursiooni lõppu sellise summa, nagu ta giidi vääriliseks peab ja kui palju tal on võimalik anda. Pealegi on tasuta ekskursioonide giidid tavaliselt hästi särtsakad ja räägivad palju põnevat, sest nende palk sõltub täpselt sellest, kuidas nad turistidega käituvad.

Osta suveniirid turismiatraktsioonidest kaugemalt. Kui tahad raha kokku hoida, siis on mõistlik suveniirid osta turismiatraktsioonidest ja kesklinnast kaugemalt. Võid lausa poole summast kokku hoida.

Tööta vabatahtlikuna. Soovides kuhugi pikemaks ajaks (alates kahest nädalast) jääda, tasub kaaluda vabatahtlikuna töötamist. Vastutasuks keskmiselt 20 töötunnile nädalas pakutakse tasuta majutust, enamasti ka priid (hommiku)sööki.