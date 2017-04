Avaldame katkendi peagi ilmuvast reisiraamatust "Nutika reisimise ABC". Raamatut saab juba praegu tellida aadressil www.ohtuleht.ee/reisiraamat Esitlus toimub 20. aprillil kell 17.00 Solarise raamatupoes Apollo. Tutvu üritusega SIIN!

Allpool on välja toodud reisinõuanded, mida kipuvad andma inimesed, kes ise pole kuigi palju reisinud või armastavad eelkõige kuurortides hotellibasseini ääres puhata.

Ära räägi võõrastega. Seda õpetatakse meile juba lapseeast saadik – võõrastega ei tohi rääkida! Eks siin on oma tõetera sees. Aga mõtle, et ka sinu sõbrad olid sulle kunagi võõrad. Reisil tasub olla avatud ja suhelda kohalikega. Muidugi ei maksa ringi käia, roosad prillid ninal. Ohutunne peab ikka alles jääma, nii et suhtle võõrastega mõistlikkuse piires. Oluline on common sense ehk terve mõistus.

Ära reisi üksinda. Üleüldine arvamus on, et üksi reisimine on halb. Mingil määral võibki olla, kuid ometi on sellel omad plussid. Nii et ma ei soovitaks usaldada ainult neid, kes ütlevad, et üksi reisimine on alati halb.

Väldi odavaid majutuskohti. On loogiline mõelda, et odavad asjad pole kvaliteetsed. See ei pruugi üldse nii olla. Näiteks võid sa kusagil Mehhikos maksta ööbimise eest kõigest mõne euro, kuid saada voodikoha, hommikusöögi ja mõnusa olemise kaunis aias. Tihti on rändurite hostelite omanikud ise olnud samasugused reisisellid ning loonud oma majutuskoha armastusest selle elustiili vastu. Nad soovivad pakkuda rändurile kõike vajalikku (ja lisaks meeleolukat seltskonda) võimalikult vähese raha eest. Sellised majutuskohad on kõige vingemad.

Kogu palju raha, muidu ei saa sa midagi. Kui sinu plaan on minna Hispaania suvituspiirkonda ja veeta terve puhkus neljatärnihotellis, siis on tõesti vaja palju raha koguda. Säästlikult reisides kulub sul vähemalt poole vähem raha kui neljatärnihotellis. Minu garantii!

Ära sinna mine, seal on ohtlik. Või liiga palju turiste. Need, kes ei reisi kuigi palju, hoiatavad ohtlikkuse eest. Seevastu need, kes reisivad väga palju, ei soovita minna sinna, kus on palju turiste. Kuidas leida kuldne kesktee? Ma arvan, et kuulata tuleks mõlemat poolt ja loomulikult on suurepäraseks abiks meie hea sõber internet.

Reis tuleb planeerida. Ma ei soovita reisi täielikult planeerida, kuid teatav eeltöö on hädavajalik – alustades juba sellest, kas tegemist on piisavalt turvalise kohaga. Kui mõnda kohta nimetatakse Kariibide mõrvapealinnaks, siis ilmselt ei tasu sinna nina pista – teisalt olen mina käinud Jamaica pealinnas Kingstonis ja midagi ei juhtunud!

Samuti soovitan majutused broneerida, vähemalt esimeseks üheks-kaheks ööks. Kui sa ei planeeri aga tervet puhkust Eestis arvuti ees istudes ära, jätad endale võimaluse spontaanseid plaane teha. Näiteks võib keegi kohapeal soovitada, et mõnesaja kilomeetri kaugusel asuv linn on väärt vaatamist. Kui sa pole planeerinud kogu perioodi oma esialgses sihtkohas, saad vabalt teha väikese visiidi soovitatud paika.

Tehes liiga palju eeltööd, rikud teataval määral oma reisi. Sa saad nii palju informatsiooni, et su pea hakkaks justkui plahvatama. Pealegi võib juhtuda veel midagi halba – sa teed oma reisi juba läbi, nii et reaalselt kohale jõudes võid pettuda. Internetist lugedes tundusid asjad hoopis teistmoodi. Ära tee oma reisi läbi, istudes kodus arvuti ees! Lase end üllatada, see on parim emotsioon, mis sulle reisist jääb.

Ära proovi tänavatoitu. Kolmanda Maailma riikides võid jääda haigeks, süües tänavatoitu. Hügieenitingimused pole lihtsalt eriti head. Aga ma pean ütlema, et just tänavatoitu süües võid saada kõige autentsema kohaliku köögi elamuse. Enne ostmist silmitse, kuidas tänaval toitu valmistatakse. Kui tingimused tunduvad vastuvõetavad, proovi ära.