Otsides broneeringusüsteemidest majutuskohti, võib minna silme ees lausa kirjuks – pakkumisi on tõenäoliselt sadu. Nende hulgast tuleb aga välja sõeluda variant, mille puhul on hind ja kvaliteet kõige enam vastavuses. Seega peaksid majutuskohta valides pöörama tähelepanu järgmistele küsimustele.

Mis on üleüldine hinnang? Broneeringusüsteemides on majutuskoha endistel külalistel võimalik hinnata oma kogemust. Kui hinne on liiga madal, siis võib eeldada, et mingil põhjusel pole seal ööbimine meeldiv. Teisalt ära välista kõiki majutuskohti, mille keskmine hinne pole üle üheksa punkti. Kellelgi võis olla lihtsalt halb kogemus ning tema pandud hinne rikkus keskmise skoori. Kahtlaseks kisub asi siis, kui keskmine hinne on alla viie.

Mida on eelmised külalised pahaks pannud? Kui sul on rohkem aega süveneda, siis tasub lugeda, mida on eelmised külalised kirjutanud tagasisides. Pole välistatud, et lugedes selgub, kuidas keegi on pannud pahaks siidlinade ja tasuta alkoholi puudumist. Kui majutuskohale tehtud etteheited sind ei pahandaks, võid mõelda selle ööbimiskoha valimisele.

Millised on pildid? Kui juba fotod pole kuigi kutsuva välimusega, siis vaevalt majutuskoht ise seda on. Ka liiga kunstiliste piltidega võib alt minna. Kui pildistatud on eelkõige lillevaasi ja raamaturiiulit, võib küll tekkida küsimus, kas vannituba on nii kole, et seda ei taheta näidata. Kõige parem variant on, kui majutuskoht on pannud üles (fotograafi tehtud) professionaalsed fotod kõikidest ruumidest. Sel juhul võib eeldada, et ööbimiskoha omanikud on piisavalt pühendunud oma äri arendamisele ning on olnud valmis tellima viisakad pildid. Ja need fotod tõesti näitavad, milline on vannituba ja magamistuba.

Kus majutuskoht paikneb? Loe ja vajadusel kasuta Google Mapsi, et teha kindlaks, kus majutuskoht asub. Siinkohal oleks peamine küsimus, kas see on kesklinnas (või mõnes muus soovitud kohas, näiteks ranna lähedal) ja kui mitte, siis kui kaugel. Sul ei ole kasu 5 eurot odavamast majutuskohast, kui iga päev soovitud paika ja tagasi sõitmiseks kulub 10 eurot.

Millal see on avatud? Iseenesest pole halb, kui vastuvõtulaud näiteks kell 10 õhtul töö lõpetab, aga kui pead saabuma või lahkuma öösel, võib see asjad keerukamaks muuta. Samuti tasub eelistada ööbimispaiku, kust ei pea liiga vara välja registreerima – näiteks kell 12 on väga mõistlik aeg.

Kas hommikusööki pakutakse? Vaata, kas hommikusöök on hinna ees. Eelista majutuskohti, kus see on juba hinna sees, sest niimoodi hoiad ühe toidukorra hinna kokku.

Kas internet on tasuta? Kuigi tänapäeval pakub enamik majutuskohti tasuta internetti, võiks selle siiski üle kontrollida. Eriti hea oleks, kui traadita internet leviks ka magamistoas, mitte ainult fuajees.