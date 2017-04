Kolmanda põlvkonna Hyundai i30 on disainitud Saksamaal, toodetakse seda Tšehhis, ostetakse terves Euroopas. Sellega on enam-vähem kõik oluline öeldud, lugeja võib minna tagasi oma asjatoimetuste juurde ning kui autot vaja, Hyundai esindusse. Viis aastat suhteliselt murevaba ja silmapaistmatut elu garanteeritud.

Vaatamata lakoonilisele sissejuhatusele on Hyundai i30 viieukseline luukpära ja sügise hakul jõudev universaal väike-kesklassis tänavu üks oodatumaid uustulnukaid ning võimalik et "kontorirottide jooksu vaimne liider" nomineeritakse ka erinevatele aasta auto auhindadele, Red Dot on juba võetud.

EESTLASE AUTO? "Esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, servapealsed surmatakse, keskmised koju jõuavad" (eeposest "Kalevipoeg"). Eestlase alalhoidlik ja praktiline meel ilmutab end üldise elujärje paranedes järjest rohkem.