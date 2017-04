Küünlavalgus loob romantilise fooni ja toob ka keha parimaid omadusi esile. Naine näeb imeilus välja ja ka tunneb end nii, lisaks teab ta, et sa oled tuju tekitamisele mõelnud. Süüta niipalju küünlaid kui tahad, mida rohkem, seda uhkem. Sa näed teda paremini ja tema tunneb end sinuga koos paremini.

Sulle meeldiks näha temakese keha selle täies ilus, aga naise arvates pole see seksikas või "romantiline". Nii palub daam seksimise ajaks tuled kustutada, kuna tunneb end alasti näidates ebakindalt. Kuidas panna naist end päeva- või lambivalgel seksides mugavamalt tundma? Men's Fitness küsis nõu ekspertidelt.

Või viska öölambi kuplile õhuke sall. Aga vaata, et sa magama ei jää – mõlemad lahendused on tuleohtlikud.

Moushumi Ghose, psühhoterapeut ja seksuaalterapeut:

Meie ühiskonnas on päris tavaline, et naised on natuke ujedad, aga pane tähele: suured, eredad ja räiged laevalgustid, mis tekitavad temas tunnet, nagu ta oleks kontoris, ei ole seksikad.

Jäta tuled põlema, aga reguleeri valgust (kui sul pole hämardit ehk dimmerit, siis tuleb see hankida). Võid ka proovida kasutada mõnd kena strateegiliselt paigutatud valgustit, millel on väiksema võimsusega pirnid. Ka jõulutulukesed on kenad. Sina saad näha tema keha ja tema tunneb end seksikamalt pehme valguse käes, mis tõstab ta naiselikke omadusi esile.

Michael Aaron, psühhoterapeut, seksuaalnõustaja:

Sa oled tüüpiline mees, kes naudib visuaalset poolt, aga pimedus võib temal aidata rohkem aistingutele keskenduda. Küsi temalt, mida ta "ebaromantilise" all silmas peab. Millest ta ilma jääb, kui tuled põlevad? Leia kesktee.

Jena Friedman, kirjanik ja koomik:

Kõlab, nagu peaksid sa lihtsalt olema teda valguse käes seksima veendes veidi kaalukam. Niisiis rõhuta talle, kui seksikas ta välja näeb, kui sa tervet ta keha näed.

Kui see ei tööta, siis võid proovida teda hirmutada. Ehk räägid talle, kuidas sa ükskord seksisid pimedas ja midagi õudset juhtus, näiteks tuli koer ka tegudele või voodilinad kägistasid kedagi. Siin saad olla päris loominguline.