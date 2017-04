Oled vormelifännina unistanud sellest, et uuesti näha Alonso ja Hülkenbergi uskumatut võiduajamist boksialal? Või seda hullumeelset hetke, kui Sébastien Buemi auto kaotab korraga mõlemad esirattad? Vormel 1 sari on lõpuks ometi tulnud 21. sajandisse, loonud oma ametliku YouTube'i kanali ning asunud sinna postitama videosid põnevamatest hetkedest – sealjuures mitte ainult õnnetustest. Muuhulgas saab maiustada ka äsjase Hiina GP tipphetkedega. Allikas: Jalopnik, videote sisuõigused: Formula One Management.

See video on läbi aegade kõige õudustäratavamaid pardakaamerasalvestusi: Toro Rosso sõitja Sébastien Buemi pidurdab 2010. aasta Hiina GP-l, kaotab mõlemad esirattad ja lohiseb rajalt välja.

Neist 2015. aastal Austria GP-l filmitud kaadritest näeb Fernando Alonso ja Kimi Räikköneni kokkupõrget.

Mullu toimus Spa-Francorchampsi etapil pöörane võiduajamine: Alonso ja Nico Hülkenberg olid nii tahtmist täis, et ei suutnud end tagasi hoida isegi boksialal!

Rohkem maiuskaadreid leiab vormelihuviline SIIT.