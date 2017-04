Pärast suvilas saunapuid lõhkudes veedetud nädalavahetust on lihased kangevõitu, aga kontorist ei pääse veel niipea minema, et üks õhtune taastav rattatiir teha? Lifehacker on pakkunud välja 6 head isomeetrilist harjutust*, mida saab teha igal pool, kus on olemas uks. Algallikas on Art Of Manlinessi ülevaade USA sõjaväe 1969. aasta treeningumanuaalis kajastatud harjutustest. Esmalt peaks muidugi veenduma, kas töökoha uks pingele vastu peab ...

Käte surumine. Seisa ukselävele nii, et jalad on sirgelt laiali sirutatud ning põlved lukustatud. Nüüd suru kätega tugevasti ülespoole vastu uksepiita – 5-10 sekundit järjest. Tee kolm kordust.

Jalgade surumine. Seisa ukselävele nii, et käed on toetatud uksepiida ülaosale ja küünarnukid lukustatud. Painuta põlvi ja suru jalgadega tugevasti 5-10 sekundit. Tee kolm kordust. Kui sa piidani ei ulatu, siis kasuta madalat platvormi enda kõrgemale tõstmiseks.