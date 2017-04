"Esimest korda ma katsetasin siis, kui oli see movember – noh, novembrikuus tähistatakse seda movembrit seoses rahvusvahelise meestepäevaga," meenutab Kruusimäe. "Ma olen terve elu vihanud vuntse ja mu seisukoht on täna ka, et vuntsid on ülimalt nõme näokate. Ja täna on mul need vuntsid ees ..."

"Ma sain eile viis kümpi ja viis kümpi on selline piir, mis tundus kogu aeg äärmiselt kole number," selgitab ta. "Lapsepõlvest meenuvad äärmiselt koledad juubelid, koledate pintsakute, särkide, inetute lipsude ja selliste vuntsidega. Kui ma oleks need vuntsid jätnud tavapäraseks ja see ei oleks hobuseraud, siis ma arvan, et vist isegi ei julgeks selliste vuntsidega uksest välja tulla."

Kojamehe sõnul on tal kodus juba žilett valmis pandud, aga enne näo uuesti siledaks raseerimist tahab ta veel mõned nõmedad pildid teha ja neid näiteks sotsiaalmeedias eksponeerida. Kindlal eesmärgil.

"Et näidata, et see number on ainult number!" märgib äsja 50-aastaseks saanu. "Näidata, et selleks ajaks võibki juba aastaid kasvatada vuntse, iseennast vanemaks pidada. Või siis ehk meeldib inimestele ikkagi selline Kruusimäe, nagu ma 50 aastat olen olnud, ilma vuntsideta. Vuntse ette kleepides ei ole asi päris see – siis on lihtsalt selline "Su nägu kõlab tuttavalt". Võtsin selle nuhtluse ette ja ma arvan, et olen enda järelduse teinud: see on nõme."

Hobuserauakujuliste vuntside ehk "lenksu" kasvatamiseks sai Kojamees inspiratsiooni 1990ndate algusest. Toona oli just selline vunts moes hevimeeste seas ja hobuserauaks seda kutsutigi. Pungimees Kruusimäe meenutab, et naljaviluks sai toona ühele ameeriklasele jäetudki mulje, et hüüe "Hobuseraud!" (hääldab ameerikapäraselt) ja käega vuntside markeerimine on eestlaste tervitus.

Kes uudiseid vaadanud ja tähele juhtunud panema, see teab, et läinud neljapäeval oli Kruusimäel Tallinna linnavolikogu istungil veel ees nn tabalukk-habe ehk vuntside ja väikse parra hübriid. Aga pool kuud kasvanud "tabalukust" sai nädalavahetusel peetud IRLi volikogu ajaks ja 50 aasta juubeli eel juba puhas vunts. Ning terve senise elu jooksul siledat lõuga demonstreerinud Kojamees arvab, et näokarvadega võiks edaspidigi eksperimenteerida.