Õlle kõrvale sauna või miks mitte ka pidulauale suupisteks sobivad hästi tulised ja juustused täidetud jalapenod.

Lõika piprakaunadelt "katus" maha (võid nad ka lihtsalt pikkupidi kaheks lootsikuks lõigata). Kougi ettevaatlikult väikese noa või lusikaga välja sisu. Pole hullu, kui kõiki seemneid kätte ei saa, seda vürtsikam tulemus on. Täida kaun siis toorjuustu või toorjuustu ja riivitud cheddari juustu seguga. Võid juustu ka mingi hea asjaga maitsestada, näiteks näpuotsa paprika- või karripulbriga. Pista piprad küpsetuspaberiga kaetud plaadiga 180-kraadisesse ahju 15-20 minutiks või kuni juust mullitab ja piprad on pehmemaks läinud. Kui tahad suupiste veel paremaks teha, keera jalapeno ümber peekoniriba ja küpseta ahjus kuni see on mõnusalt krõbe. Vürtsikuseastme leevendamiseks serveeri topsi hapukoorega.