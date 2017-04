Küsimus ei ole detailides, kust sinikas pärit oli - kuigi ilmselt ei pea mainima, et väldi edaspidi sama olukorra kordumist - nüüd on tarvis sellega kiirelt midagi ette võtta. Ajakirjas Men's Health on mõned soovitused, kuidas sinist silma ravima hakata.

1. Kui sinikast tuleb mäda või verd, ära ise midagi näpi, kohe arsti juurde! Sama siis, kui näed topelt või oled saanud väga tugeva matsu vastu pead - see võib tähendada peapõrutust ja siis on sinine silm teisejärguline mure.

2. Kõigepealt pane jääd peale. Jää alandab paistetust ja ahendab veresooni. Esimesed päev-kaks kasuta jääd ja kui paistetus on kadunud ja alles on ainult sinine jälg ise, vaheta taktikat ja asu seda õrnalt soojaga ravima. Soe kompress paneb vere käima, mis aitab sinikal kiiremini hajuda.