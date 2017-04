Oraalseksil ehk cunnilingusel on teenimatult ühe kõige keerukama seksuaalakti maine, märgib Lifehacker. Põhjuseks ilmselt ajaloolis-kultuuriline arvamus, et naise suguelundid on "keerulised" ja "müstilised". Ian Kerner on aga kirjutanud raamatu "She Comes First: The Thinking Man’s Guide To Pleasuring A Woman" ("Naisel tulgu esimesena: mõtleva mehe teejuht naise rahuldamise maailmas") ning seal on naise limpsimine üsna hästi puust ja punaseks tehtud.

Esiteks: tee tal olemine vabaks

Paljud naised lihtsalt ei tunne end suuseksi saades mugavalt. Mõni on ebakindel oma lõhna või maitse osas ja osadele on sisse juurdunud mõtteviis, et naise genitaalid on "inetud". Mõned muretsevad, et ehk on partneri jaoks kogemus ebameeldiv. Teisele ei meeldi olla tähelepanu keskmes või siis lihtsalt ei suudeta piisavalt lõdvestuda. Naised on ühiskonna poolt kasvatatud olema oma keha suhtes ülikriitilised.