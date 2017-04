Pühapäeval keeldus üks mees USA lennufirma United Airlines ülemüüdud lennul oma istet loovutamast ning see viis sedavõrd häiriva stseenini, et reisijad on lennufirma poliitika vastu relvad haaranud, kirjutas CNN . Unitedi teatel eemaldati reisija "mittevabatahtlikult", et saada ruumi meeskonna jaoks.

Intsident tõstatas kriitika süsteemi suhtes, mis võimaldab lennufirmal reisijaid lendudelt nende tahte vastaselt maha võtta. United käitus õiguspäraselt ja reegleid järgides, siis läks aga olukord füüsiliseks.

Lennufirma selgitas, et United palus reisijatel hüvitise eest oma istmed vabatahtlikult loovutada. Neli lennufirma meeskonnaliiget pidid saama lennule, et jõuda tööle Louisville'i – vastasel korral oleks Louisville'i lend tulnud ära jätta. Kui ühtki vabatahtlikku ei leitud, siis oli lennufirma enda teatel sunnitud läbi viima "mittevabatahtliku pardalt eemaldamise".

Lennufirma töötajad selgitasid kõnealusele mehele olukorda korduvalt, kinnitas ettevõtte kõneisik. Kui too aga keeldus, siis järgiti eeskirju, kutsuti kohale turvatöötajad ja eemaldati mees lennult sundkorras.

Reisija Tyler Bridges'i teatel esitati üleskutse vabatahtlikult kohti loovutada sel hetkel, kui kõik reisijad olid juba lennukisse jõudnud. Pole ka ime, miks üleskutsele ei reageeritud: oli pühapäeva öö ja järgmine lend pidi minema alles järgmisel pärastlõunal.

Bridges märkis, et kaks töötajat püüdsid meest rahulikult veenda, siis aga ilmus kolmas ja käitus agressiivselt. Turvamees ütles mehele, et ta peab lennult maha minema ja kui too ei nõustunud, kiskus kolmas töötaja ta istmest välja ja kandis koos kolleegidega ära. Mees lõi selle käigus peaga vastu käetuge. Ta karjus sealjuures, et on arst ja valiti välja vaid seepärast, et on Hiina päritolu.

Kuidas intsident toimus, saab vaadata allolevast videost.