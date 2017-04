Kui uskuda saidi asutajat ja juhti Noel Bidermani, siis on kõrvalsuhted head. See Kanada portaal lubab isegi raha tagasi maksta, kui 30 päeva jooksul ühtki päriselus kohtumist ei toimu. Ning moto on selline: "Elu on lühike, võta armuke" (nüüdseks muudetud: "Leia oma hetk").

Ask Men kirjutab, et tegu on mõttega, millega ilmselt nõustub vähemalt 37 miljonit inimest. Niipalju on väidetavalt kasutajaid Ashley Madisonil, mis on "tutvumissait abielus inimestele", eemärgiga hoida abielusid elus sel viisil, et seksitakse teiste meeste-naistega.

Stand-up koomik Dane Cook on käinud välja pöörase mõtte, et osade inimeste puhul on suhte riknemamineku vältimiseks ja abielu pikaajaliseks kestmajäämiseks vaid üks lahendus: petmine.

Biderman on selgitanud, et tavaliselt astuvad inimesed kõrvalsuhetesse väga tobedatel viisidel – niisiis miks mitte tekitada neile selleks spetsiaalne koht.

Aga Biderman pole ainus, kes leiab, et petmisel on positiivseid külgi. Antropoloog Helen Fisheri hinnangul on abielurikkumine bioloogiliselt hea. Meie koopainimestest esivanemate puhul said mehed nii näha oma geene levitada ja naised kindlustasid järglaste bioloogilise mitmekesisuse. Sealt on pärit ka tendentsid, millest kirjutanud ajakiri Evolutionary Psychology: naised ärrituvad rohkem, kui partneril on emotsionaalne suhe (ta võib nii naise maha jätta) ja mehed rohkem selle peale, kui naisel on seksil põhinev suhe (nii võib ta sundida meest üles kasvatama kellegi teise järeltulijat).

Tänapäeval on küll bioloogiat raske ettekäändeks tuua, kui sa petad väga ebakoopamehelikult iPhone'i kaudu ja samas teed oma parima, et armukest mitte rasestada.

Kohaliku statistikaameti teatel lahutaks vähem kui kolmandik brittidest afääri pärast abielu. Tegelikult leiavad paljud, et petmine võib karidele kihutavat suhet tugevdada. Psühhiaater Clifford Lazarus märgib, et see töötab nagu mittesurmav infarkt: ehmatus sunnib sind oma kahjulikke harjumusi maha jätma ja nii töötab süda mõne aja pärast senisest paremini. Aga sellest taastumiseks tuleb vaeva näha: töötada läbi isiklikud- ja abieluprobleemid, mis armuafäärini viisid, vajadusel käia teraapias – ning saada lõpuks korda nii abielu tervis kui seksuaalne pool.

Seksuaalvaldkonna uurija Brooke Magnanti on sellega nõus. "Petmine võib suhet aidata – kui see viib senisest ausama suhtluseni," sõnab ta. "Mõnikord on petmine kui abikarje ja sügavama probleemi sümptom. Kui mõlemad partnerid selle olukorra lahendamisega tegelevad, siis võib suhe tõesti tugevneda."

Ja lisaks ei ole tingimata kasulikud vaid need petmise juhtumid, mis tulevad päevavalgele – kui uskuda sotsiaalteadlast ja internetideitimise teemalise raamatu autor Cahterine Hakimi. "Sajad suhted on jäänud püsima tänu diskreetsetele armuafääridele," leiab ta. "Prantsuse lähenemine kõrvalsuhetele on selline, et neid võib nautida igaüks, kel on õnne. Need aitavad kindlustada abielu pikaajalisust, vastupidiselt masendusele, mida tekitab monogaamia anglosaksi kultuurides, Inglismaal ja Põhja-Ameerikas."

Aga Hakim peab seda kõike silmas sellise olukorra puhul, kus mõlemad partnerid on kõrvalsuhetega nõus, niisiis pole tegu tavapärases mõttes petmisega.

Niisiis, kas ka sina peaksid oma naist või meest petma? Kas kogu see teadus annab sulle selleks loa? Ilmselt siiski mitte: kuigi petmine võib aidata uppuvat laeva päästa, ei tee seda mitte petmise akt ise, vaid tähelepanu ja hellus, mida sa kõrvalsuhtest saad. Indiana ülikoolis on leitud, et afääridel on sageli omadus muutuda emotsionaalseks – mis on sisuliselt su senise suhte lõpu algus. Ja sealjuures: abielurikkumisi uurinud teadlase Drank Pittmani andmetel ei lõppe 90% petmistest uue abieluga. Ning neist, mis lõppevad, lahutatakse 75%.