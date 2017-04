"Kuna seal pole gravitatsiooni, siis ma usun, et asjad on veidi keerukad?" on uuritud Quoralt . Toredale küsimusele on vastanud NASA esindaja Robert Frost.

Astronaut peab esimese asjana kindlustama, et ta istub korralikult. Kosmoses ei saa maha istuda, sest seal pole sellist asja nagu "maha". Pildil märkad rihmasid, mis hoiavad astronaudi jalgu – et need tegutsemise ajal minema ei hõljuks.

Järgmisena peab astronaut veenduma, et on korralikult joondunud. Tegelikult on seal kaamera, mis vaatab potist üles, et meeskonnaliige saaks olla kindel, et on õiges asendis.

Enda keha kergendamine ei käi nii väga teistmoodi. Veidi teistsugune on see sellepärast, et Maal mängib gravitatsioon oma osa asjade allapoole tõmbamises, aga suurem osa vedelike ja tahkete aine liikumisest toimub siiski keha lihaste abil.

Siin lähevad asjad väga teistsuguseks. Asendamaks gravitatsioonijõudu ja kindlustamaks, et jäätmed lähevad potist alla, on seal vaakumvoolik, mis jäätmed ära imeb.

Uriin korjatakse kokku ja töödeldakse seadmes, mis puhastab selle ära ja muudab tagasi joogiveeks.

Kui pott ei tööta, siis tuleb häda teha koti sisse – millel on sellised ampullid, mis neid purustades jäätmetega keemiliselt reageerivad, takistades gaaside teket ja bakterite vohamist.