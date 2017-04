Seaduse järgi võib suverehvid sõidukile paigaldada alates 1. märtsist, kuid tihedam tööaeg on rehvivahetajatel kätte jõudmas just praegu. Mida on automanikul kasulik rehvidest ja rehvivahetusest teada?

"Kevadel tuleb enne rehvivahetusse tulekut olla veendunud, et talv on läinud, sest üllatuslikud külmad või lumesajud toovad suverehvidega sõites kaasa tarbetud riskid ja õnnetused," rääkis Ottmann. "Lisaks ilmale tuleb olla ka veendunud, et rehvid, mis kevadel alla pannakse, kestavad sügiseni. Kulunud suverehv võib suvises vihmasajus olla sama ohtlik kui suverehv talvel."

Turvalist suvist teelolekut ei taga ainult rehvid, vaid heas korras peab olema ka veermik. Kui lumi läinud ja ilmajaam enam öökülmade või ei ähvarda, tasub enne rehvivahetust üht-teist veel silmas pidada.

1. Leia sobiv rehvivahetuspunkt. Hea kriteerium on lähedus, kuid olulisem on usaldusväärsus ja viisakad tingimused. Rehvivahetus käib suhteliselt kiiresti (30 minutit). On normaalne, kui ootamiseks on loodud viisakad ja puhtad võimalused, et ei peaks ebamugavust tundma

2. Broneeri aeg. Kõige lihtsam on seda teha internetis, sest siis näeb täpselt, millal ajad vabad ja kui kaua läheb (sõiduautodel vähem, maasturitel ja kaubikutel kauem). Hooajal on teenindustes kiire, mistõttu võib telefonile vastamine kaua aega võtta.

3. Otsi rehvid välja (kui ei kasuta rehvihotelli). Vaata visuaalselt, kas rehvidega on kõik korras. Kulumise mõõtmiseks kasuta 2-eurost münti. Ehkki mustri minimaalne lubatud sügavus on 1,6 mm, on soovituslik vähemalt 3-4 mm sügavune muster. 2-eurose mündi hõbedane äär on just täpselt 4 mm lai. Kui sügavus jääb alla selle, tuleks mõelda uutele rehvidele, et suvel oleks turvaline sõita.

4. Kui vajad uusi suverehve, siis võta teenindusega ühendust, et saada personaalne pakkumine. Uued rehvid koos vahetusega on tõenäoliselt soodsam, kui eraldi ostes.

5. Planeeri aega. Rehvivahetusse on mõistlik tulla 10 minutit enne planeeritud aega, et ei tekiks viivitust. Kuna sa oled valinud mugavate ootamisvõimalustega teeninduse, kulub aeg kiiresti.

6. Jäta rehvid hotelli. Rehvide hoiustamine panipaigas või garaažis tähendab päris suurt ruumikadu. Nende jätmine hotelli aga ei maksa kuigi palju (20-30 eurot), järgmisel korral on nad rehve vahetama tulles juba olemas ning soovi korral puhastatakse need ka ära.

7. Pinguta veljepolte. Pärast rehvivahetust tasub 50-100 km läbimise järel veljepoldid igaks juhuks üle pingutada.

8. Talverehvid osta kevadel. Kui tehnik ütleb, et talverehvid on kulunud ja sügisel peaks mõtlema uute soetamisele, on seda mõistlikum teha hoopis kevadel, sest siis on hinnad sageli soodsamad ja uued veljevarjud saab kohe hotelli jätta. Sügisel või talve hakul on paremat pakkumist üsna keeruline saada, sest nõudlus on ju suurem.

9. Pea meeles veermikku kontrollida. Veermiku ja pidurite visuaalne kontroll ei ole pikk töö, kuid selle soovist peaks teenindust enne informeerima. Korras veermik ja reguleeritud sillad aitavad tagada turvalisema sõidu ja rehvide pikema eluea. Kui veermikus on probleeme, võivad tuttuued suverehvid juba mõne tuhande kilomeetri pärast olla kasutud.