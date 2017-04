Mis mõtted tükivad pähe, kui proovisõiduauto on peaaegu et liiga hea? Olete kindlasti sellist meest kohanud. Ta on hea spetsialist, oskab paljusid asju, saab oma tööga perfektselt hakkama. Ta ei jää kunagi hiljaks. Ta ei eksi kunagi ja on oma eksimatusest teadlik. Ent see enesekindlus hakkab kolleege õige pea närvi ajama. Kui ta lõunat sööb, näeb tema taldrik pärast välja nagu nõudepesumasinast tulnud. Kui väljas vihma sajab, ei lange tema peale ükski piisk. Tema riided näevad alati sellised välja, nagu oleks need viis minutit tagasi rätsepa käest tulnud. Tänapäeval kontoritöötajaid enam sügisel maale kartuleid võtma ei saadeta, aga võib kindel olla, et sealgi oleks tal lips alati otse ja püksiviikidega võiks leiba lõigata. Isegi kui tema tooli all peaks vulkaan purskama hakkama, ei muudaks see tema välimuses midagi. Maksimaalselt kaks tolmukübet ehk langeks kuuereväärile.

Ta teab alati kõigest kõike. Kui lauanaaber satub mõne vapustava uudise peale ja sellest valjul häälel teada annab, kostab tema mokaotsast, kuidas juba eelmisel nädalal siseringist seda infot kuulis.

Kui kaks kolleegi millegi üle arutlevad, astub varem või hiljem juurde tema ning teatab, kuidas tegelikult pole asjad nii, vaid täpselt vastupidi. Millele järgneb põhjalik, molekulide lahkamise tasemeni ulatuv analüüs. Selge see, et Härra Täiuslik pole oma kolleegide seas just ülearu populaarne, ja pidudel ei taha keegi temaga suhelda. Las ta teab ja oskab kõike, aga omaette. Ent ülemustele sellised mehed meeldivad, neile võib alati loota, nad saavad alati tööga hakkama. AUDI Q5, AUTOMAAILMA HÄRRA TÄIUSLIK Kui selline mees ühel ilusal päeval otsustaks, et inimtõu liige olla on tema jaoks liiga labane ja omandaks auto kuju, võiks tema nimi olla Audi Q5. Võtame või välise sarnasuse. Teise põlvkonna Q5 väliskuju järgib perfektselt Volkswageni kontserni disainišabloonidega etteantud vorme. Kõik need arvukad kandid ja voldid – kas need pole nagu Härra Täiusliku püksiviigid, mis kunagi oma ideaalkuju ei kaota ja kuhu isegi tolm keeldub langemast? Ka sisemist sarnasust on küllalt. Audi Q5 saab samuti kõigega hakkama. Või peaaegu kõigega. Ülipopulaarses kompaktmaasturite klassis esindab ta kõrgeimat taset, olles ise märksa labasemate Volkswagen Tiguani ja – ohjessas! – Škoda Kodiaqi sugulane. Aga Volkswageni kontserni kogemused ühesuguste sõidukite positsioneerimisel turusegmentide eri otstesse on niisugused, et eksimusi naljalt ette ei tule. Vaadake kolm eelnimetatud sõsarat ükshaaval üle – vahe on silmaga nähtav ja käega katsutav. Jah, muidugi liigub Q5 punktist A punkti B samal moel. Ent emotsioonid, mis selle käigus alateadvusse kogunevad, on hoopis teistsugused. Igast detailist ja detailikesest õhkub läbimõeldust ja lõpetatust.