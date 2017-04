Kui ostad endale ülikonda, siis tahad kindlasti, et see näeks hea välja ja kestaks kaua – et see oleks üks kvaliteetne rõivakomplekt. Lihtne on mõelda, et selle kriteeriumi parim näitaja on maksumus, aga paraku pole hind ja kvaliteet alati korrelatsioonis, märgib Art of Manliness. Ülikond võib olla kallis ka seepärast, et sel on kuulsa või trendika kaubamärgi silt, aga see ei tähenda veel, et ülikond oleks ka hästi tehtud. Ja vastupidi, teinekord võid avastada odava ülikonna, mis on samas tipptoode. Kuidas vahet teha? The Indispensable Guide to Classic Men’s Clothing on pannud kokku 7 punkti, mida ülikonna puhul tuleks vaadata ja mis juba poole minutiga annavad sulle selle kohta kogu vajaliku info.

1. Kangas. Kootud heast lõngast ja laotub loomulikult. Värvid on selged, muster jookseb ettenähtud viisil.

2. Tehnoloogia. Lõuendkangast vaheriidega pintsak istub paremini kui liimriidest vahetükkidega pintsak. Katsu näppudega alumise nööbi juurest, kas pintsaku kanga ja voodri vahele jääb veel üks tekstiilikiht – kui jääb, siis ilmselt on tegu vaheriidega.