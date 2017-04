USAs möllab heroiiniepideemia ja üks Florida osariigi šerif seda ei talu, kirjutab Men's Health. Lake'i maakonna šerifi ametlikule Facebooki lehele postitatud videos hoiatab šerif Peyton Grinnell heroiinidiilereid, et tema ja ta meeskond on "nende poole teel". Grinnell selgitab videos, et on saanud murelikelt kodanikelt mitmeid kõnesid, mille teemaks heroiini üledooside suur hulk. Ta kinnitab, et on sellest tõsisest probleemist teadlik ning kutsub neid üles andma narkodiilerite kohta anonüümseid vihjeid. Seejärel pöördub ta otse diilerite poole. "Meie salaagendid on juba teist paljudelt heroiini ostnud," märgib ta. "Me lihtsalt ootame, millal arreteerimisorderid vormistatud saavad."

Seejärel läheb video päris tõsiseks. Grinnell ütleb diileritele, et nood peaksid "nautima üle õla vahtimist, pidevalt mõeldes, kas täna on see päev, mil me teile järgi tuleme". "Nautige täna öösel vähkremist, juureldes, kas see on nüüd see öö, mil meie eriüksus teie eesukse hingedelt põrutab," soovitab šerif.

Ja sõnum lõppeb nii: "Me oleme teie poole teel. Jookske." Asi polegi niivõrd selles, mida Grinnell ütleb – vaid selles, kuidas ta seda teeb. Videos ümbritseb šerifit neli meest maskide, peegeldavate päikseprillide ja kuulikindlate vestidega. Mõned kommenteerijad leiavad, et video sarnaneb kõhedakstegevalt ISIS-e videotega. "Ma olin täiesti valmis selleks, et nad video lõpus ühelt narkodiilerilt pea maha võtavad," on keegi kirjutanud.