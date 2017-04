USA politseinikud võivad olla kasvatuslike videote valdkonnas päris tugevad, nagu selgub sellest loost, aga ka järgnevast.

Vahel on vaja törts irooniat, et lihtne sõnum põmmpeadele kohale jõuaks. Seda teab ka USA Indiana osariigi politsei. Korrakaitsjate muhedas õppevideos räägitakse ühest igas autos leiduvast vahendist, mis aitab vältida avariisid ja liiklusraevu – suunatulest.

"Autotööstus on teinud sõidukite tehnoloogia ja turvalisuse vallas uskumatuid arenguid," alustab Indiana politseinik. "Aga mis oleks, kui ma ütleksin teile, et igas autos on üks standardne detail, mis mitte ainult ei aita ennetada kokkupõrkeid, vaid ühtlasi hoiab natuke ära ka liiklusraevu. Las ma näitan teile. Nii, kui te vaatate rooli, siis näete rooli vasakul küljel üht väljaulatuvat pulka. See on päris uskumatu, seda nimetatakse "suunatuleks". Ja kui te vajutate seda allapoole, siis las ma näitan, mida see teeb. See on hämmastav!"

Edasi tutvustabki politseinik täiesti tõsise näoga suunatulede tööpõhimõtet, tuues vahepeal ka välja, et kangi vajutamiseks või tõmbamiseks tuleks juhil ilmselt käest panna kohvitops, mobiiltelefon või mis iganes tal parajasti käes juhtub olema. Korrakaitsja selgitab, et suunatule mittekasutamine on ebaseaduslik ning ühtlasi on sel lihtne ja vajalik omadus – see annab teistele liiklejatele märku manöövrist, mida te kavatsete teha.

ÕL Mehele meenutaks siinkohal mõningatele Maarjamaa autojuhtidele veel üht suunatuledega seotud detaili: suunatulega vilgutamine EI OLE märk lõpetatud manöövrist.