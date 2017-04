Enam kui kümme aastat pärast Windows Vista debüüti lõpetas Microsoft eile selle operatsioonisüsteemi toetamise - tarkvara- ja turvauuendusi enam Vistale ei pakuta.

Ehkki Vistat saab sisuliselt edasi kasutada, oleks sellele seni truuks jäänud arvutiomanikel turvalisuskaalutlustel mõistlik paigaldada mõni uuem Windowsi versioon.

Microsoft arendas Vistat koodnimetuse Longhorn all ja see pidi oma uue failisüsteemi ja kasutajaliidesega saama revolutsiooniliseks Windows'iks, kirjutas The Verge. Arendus väljus aga kontrolli alt, firma pidi selle katkestama ja plaanid ümber tegema.

Nii anti Windows Vista välja üsna toore operatsioonisüsteemina ja sel esines mitmeid tõrkeid. Ka koormas Vista arvuti riistvara ja pälvis kasutajatelt seetõttu ohtralt kriitikat.

Täpselt kolm aastat tagasi lõpetas Microsoft Windows XP kasutajatoe.