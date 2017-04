GQ lasi briti rahvusringhäälingu telgitagustega kursis oleval inimesel selgitada, miks ei ole BBC siiani pannud kinni oma autosaadet "Top Gear" – mis pole enam kaugeltki oma kunagises värskuses ja kust karismaatiline trio Clarkson-Hammond-May ammu läinud. On raske aru saada, miks BBC näitab jonnakalt edasi seda surnud hobust, mida "Top Gear" oma 24. hooaja kuuenda episoodi juures on. Kuigi me armastame endiselt Joey Tribbianit ja kiireid autosid, näitavad langevad reitingud ja peaaegu puuduv meediatähelepanu, et "bensiinipäid" saade enam ei huvita. Aga ikka tuleb ekraanile seeria seeria järel – ja järgmisel aastal samamoodi. Miks?

"Top Geari" saadete müük annab hiiglasliku osa BBC Worldwide'i kasumist. Nii peavad nii saate loojad kui vaatajad manama näole grimassi ning tervitama järjekordset osa, nagu oleks tegu BBC versiooniga "Troonide mängust" (HBO megahitt, mida telekompanii on valmis ka selle tipphetkel kinni panema).

Õnnetuseks on "Top Geari" uuemad osad olnud nii tähelepandamatud, et rahvas räägib tänini hoopis saate endisest juhist Chris Evansist – kelle karjäär jäi lühikeseks, kui levima hakkasid kõlakad tema lapsikust ja pahurast käitumisest. Kui kehv Evans ka polnud, näitavad sarja vaatajanumbrid muud. Viimaseid osasid on vaadanud umbes 2,8 miljonit inimest – kolmandiku võrra vähem kui Evansi saateid ja see on alla poole Clarksoni viimasest saate vaatajaskonnast.