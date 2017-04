Maxim pühendab firma Reef pudeliavajaga varbavaheplätudele ligi lehekülje jagu kirjeldust ja kiidusõnu. ÕL Mehele nõustub nendega järgnevas: see on hea näide, kuidas madaltehnoloogiline kaup võib olla briljantselt nutikas.

Aga pikk jutt on ... soe jutt. Lühidalt: sellised plätud on olemas, neid saab Reefi kodukalt osta ja hind on 50 dollarit ehk 47 eurot. Selle raha eest saab mitu paari tavalisi plätusid ja portsu avajaid takkapihta. Lisaks oskab Eesti mees õlut ka kõikvõimalike käepäraste vahenditega avada. Pealegi: teadaolevalt on Eestis mitmetesse randadesse - kus reeglina plätusid kantakse - keelatud klaastaaraga minna ja üleüldiselt ei peeta rannas laste keskel alkoholi tarvitamist heaks tooniks.

Kuid vahvad plätud on need iseenesest ikkagi.