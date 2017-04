Valge särk, millele midagi tumedat peale on visatud, on klassikaline, kuid vahel pisut igav ja aegunud stiil. Ajakirjast GQ leiab kolm väga väikest ja lihtsat nõuannet, kuidas see look natuke moekamaks teha.

1. Valge triiksärk ja tume ülikond - kuid natuke hooletum.

Kui oled peol, kus peab olema üles löödud, kuid mis samas pole ka tapvalt igav ja millele võib järgneda ka mitteametlik osa, jäta lips koju ja lase ülemised nööbid valla. Ole ainult tähelepanelik, üle kahe-kolme nööbi võib juba pisut labaseks minna.