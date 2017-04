Täismõõduline varuratas on uuemate autode puhul pigem luksus kui erand, tõsisema häda puhul peab töökojani veerema väikese ajutise varuratta toel, pisemate rehvivigade parandamiseks on juhi käsutuses rehviparanduskomplekt. Jagame siinkohal nõu, kuidas seda õigesti kasutada. Statistika näitab, et autojuhid teavad järjest vähem, mis tööriistad neil pakiruumi põranda all või küljetaskus on ega ei oska neid kasutada. Valdav osa autoabi väljakutsetest on seotud pisivigadega, mida tegelikult võiks iga autoomanik ise parandada. Otsimegi siis selle pöidla nüüd peopesast üles ja paneme sinna, kus selle koht! ! Ettenägelikud Filifjonkad tellivad autot ostes kohe juurde ka varuratta, et häda saabudes mitte teele jääda. Koid tõstavad pakiruumi ühe ratta teise hooaja komplektist – seda juhul, kui nad on täinud välja käia raha topeltringi velgede eest. Targad viivad end auto hädaabivõimalustega enne sõitma hakkamist kurssi.

! Rehvivaht on kõige levinum abivahend pisiparanduste tegemiseks. Soovitame siiski osta korraliku rehviparanduskomplekti, milles sisalduv parandusvedelik on vahust tugevam ning kompressorist on abi ka rehvirõhu reguleerimisel näiteks külma ilmaga.

! Kindlasti tuleb meeles pidada, et rehviparanduskomplekt on mõeldud tõepoolest vaid pisema naelaaugu või prao ajutiseks parandamiseks, suuremate vigade puhul pole sellest abi. Isegi kui tundub, et rehv peab ja kõik on bro, tuleks lähimas rehvitöökojas lasta auto papud üle vaadata. REHVIPARANDUSKOMPLEKTI KASUTAMINE, PUUST JA PUNASEKS * Peatage auto tasasel ja tugeval pinnal * Sõidutee serval peatudes jälgige kõiki turvanõudeid * Tõmmake peale/lülitage sisse (elektrooniline) seisupidur * Lülitage mootor välja, pange peale ohutuled, paigaldage ohukolmnurk * Hämaral ajal pange selga helkurvest * Tehke vaatluse teel kindlaks rehvi vigastuse asukoht ja suurus * Paranduskomplektist on abi kuni 4mm naela jm. torgevigastuste puhul * Ärge eemaldage naela, kruvi vms. rehvist, nii suurendate vigastust * Liigutage autot, et vigastus jääks ülespoole, ventiil küljele * Kontrollige auto soovitatavat rehvirõhku: info juhipoolse ukseposti kleebisel * Eemaldage suurima lubatud kiiruse kleebis kompressori küljelt ja kinnitage roolile * Kontrollige, et kompressori lüliti asend on 0. Leidke kaabel ja õhuvoolik * Eemaldage korgid katkiselt ventiililt ja parandusvedeliku pudeliotsikult * Asetage otsik ventiili, keerates seda päripäeva kuni pudel ripub vertikaalselt * Nüüd eemaldage parandusvedeliku pudelilt kork (teisel pool otsikut) * Võtke kompressorivoolik, ühendage ventiiliga * Keerake voolikut päripäeva kindla kinnituseni * Ühendage kompressori pistik vooluvõrku * Lülitage kompressor hermeetiku sisestamiseks ja rehvi pumpamiseks sisse * Pumbake rehv ettenähtud rõhuni ! Hermeetiku sisestades rõhk esialgu tõuseb ja siis langeb märgatavalt ! Manomeeter kuvab õige näidu umbes 5 minuti möödudes ! Kui 35 minutiga rehv ei täitu, ei ole rehviparanduskomplektist abi