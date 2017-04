Hei, vaadake, Juss tegi selle. See on salat, aga mitte lihtsalt salat – see on üks tema salaretsepte. OK, see näeb välja nagu lihtsalt hunnik lehti, kus on sees ka oliiv või kaks, aga see on ikkagi tema salaretsept. Et kõik saaksid seda salatit nautida, võttis ta seda kaasa kaks pesukausitäit.

Jälle on käes see "kas need vorstid pole äkki juba valmis"-hooaeg. GQ kultuuritoimkond küsib: kas ka sina jagad põhjasuunalises külmas aias söestunud kanatiiba mõnega neist järgnevatest inimõudusunenägudest?

Isehakanud kuum issi

Sedavõrd pühendunud issi, et sellest on kaua aega möödas, kui mõnel üritusel keegi temaga millestki muust kui tittedega seonduvast rääkis. Kannab kõige liibuvamat polosärki, kanni kallistavaid khakipükse ja tema juuksed on paksult geelitatud. Viskab teiste inimeste lapsi õhku, näitamaks, kui hirmus tugev ta on. Kõik teised isad guugeldavad koju jõudes kohe "kuidas saada kiiresti ideaalsed kõhulihased".

Grilljuustu-tüdruk

"Kas sellele oleks veel ruumi?" "Ja kui võimalik, siis pane see juust sellele grilliosale, kus pole veel liha olnud, aitäh."

Kuna grilliga majandav mees tahab tõestada, et ta oskab grillida ükskõik mida, siis saab tal olema raske. Ta näeb vaeva, et halvastilõigatud viilakad a) püsiksid ühes tükis, b) ei kukuks sütele, c) jääksid mullitamise ja iga sekundiga söestumise kiuste enam-vähem söödavaks. Ja kanatiivad ning liha külitavad sel ajal külmas.

Kaoseperekond põrgulastega

Juba peole saabudes näevad vanemad vaevatud välja ja hõiguvad üksteist üle aia, mille erinevates nurkades nad on. Teesklevad, et lasevad end lõdvaks, vahepeal aga küsivad peoperemehelt, et miks midagi lastele söödavat laual pole. Lahkuvad alles siis, kui iga viimane kui mänguasi on lõhutud, kõik teised lapsed nutavad ja köögisein on kriitidega täis soditud.

Tüdinud vegan

Grillpidudest 75% seisneb lihast rääkimises. Vegan saab õhtu jooksul vastata 18 korda järgnevatele küsimustele: miks sa liha ei söö, kas sa vahepeal sellest puudust ka tunned, mida sa selle asemel sööd, kas sa oma tervise pärast ei muretse. Kaotab lootuse midagi hamba alla saada, kui näeb, et grillmeister viskab tema oapätsikesed täpselt sinna, kus äsja kõrbes, suitses ja eritas paksu rasva kellegi lihatükk.

Grillimisjorss

"Las ma võtan üle, mul on sellise grilliga kõvasti kogemusi," ütleb ta sulle, olles leidnud oma elueesmärgi. Ignoreerib kõiki nõuandeid, palveid järgmisena grillitavate asjade kohta ja muud. Kõrvetab kõik ära, sest "kõigepealt peaks grill tegelikult saama tühjalt töötada" või jätab kõik tooreks, sest "mind segatakse kogu aeg ja te olete üldse liiga kannatamatud".

Stiilimees

Näeb ideaalne välja, kõik tema välimuse juures on paigas. Tal läks nädal aega, et leida ideaalne grillpeo jaoks sobiv riietus: ta uuris põhjalikult hooajatrende, ilmateadet, arvatavat tuule suunda (ideaalse juuksehooldustoote valimiseks) ja oli terve päeva paanikas küsimuse üle: kas pahkluude näitamiseks on veel liiga vara? Rõivad on igati head paigalseismiseks, aga ta ei saa midagi süüa (T-särk on üsna pingul), juua (ei taha valgetele riietele midagi peale tilgutada), puudutada (mustad sõrmejäljed) ega üleüldse midagi teha (pükste viigid lähevad kortsu). Kui kahju, et pole võtta vaateakent, kuhu teda mannekeenina seisma panna.

Superemme

On ümbritsetud lastest, aga suudab kuidagi jätta sundimatu mulje. Tema hoole alla sattunud inglikesed tegelevad vaikselt oma värviraamatutega (ta ei usu iPadidesse), sellal kui superemme keeldub viisakalt veinist ja jutustab sulle loomuliku sünnitamise eelistest. Teised lapsevanemad piiluvad aeg-ajalt tema poole, veendumaks, et tegu pole robotiga. Kui julged temalt uurida, mis on ta saladus, siis paljastub tõde: rahustid. Palju rahusteid.

Vaidleja

Kui sul on gaasigrill, siis väidab tema, et söegrill on parem ja vastupidi. Võib lohistada kohale enda grilli, tõestamaks, et tal on õigus. Kas on mõttetumat asja, mille üle vaielda?

Ta ei satu eriti tihti seltskonda ja arvab seepärast, et parim viis vestluse ülalhoidmiseks on mitte millegagi nõustuda ja vaielda kõige vastu, mida iganes keegi ütleb. Õhtu lõppedes on suures segaduses, sest seisab üksi.

Kiirustav kuum kutt

Jääb vaid kümneks minutiks. Ujutab hetkeks grilli ümbruse üle oma suvetuule moodi sarmiga, kudistab korraks lapsi kurgu alt ja keeldub toidust, sest "ei saa kauaks jääda". Miskipärast tundub pidu tema lahkumise järel tuim.

Tühjade kätega piduline

"Oi kui piinlik, ma ei võtnudki midagi kaasa, läks täitsa meelest." Aga mitte piisavalt piinlik, et hüpata autosse ja käia korraks poes, mis on jätkuvalt avatud ega asu isegi kaugel. Sööb alati kõige rohkem.

Kaasasripneja, kes ei tunne kedagi

"Ah, ma olen Meelise sõber, ta kutsus mind kaasa." Tiirutab silmatorkavalt mööda erinevaid vestlusringe. Söögist võtab raasukesi, kuna "ei ole näljane". On tüütu, aga jääb alati liiga kauaks.

Kutt, keda küps liha solvab

"Aga see on ju põlenud! Mis selle mõte on? Sa oled liha vastu lugupidamatu, nii ei tunne ju mingi maitset."

Kas see neetud siga kuulus talle või mis? Järgmisel päeval kuuled, et ta viidi toidumürgitusega haiglasse, sest oli söönud liiga toorest liha.

See, kes jääb enne teisi purju

Avab õlle ammu enne seda, kui grill on üldse suitsemagi hakanud. Enne õhtuhämaruse saabumist joob kõigi teiste klaasidest, pakub lastele võimalust enda õlgadel ratsutada ja püüab sind laulma panna.

Teine äärmus on see kutt, kes peab "homme vara startima". Katab iga kord oma klaasi, kui keegi üritab talle valada. Viis minutit enne peo lõppu muudab meelt ja otsustab end siiski rihmaks tõmmata.

Seikleja

Toob kaasa mõõkkala, terve kana, jänese, mingit liha, millest sa pole kuulnudki. Tahab liha sissemässimiseks fooliumit ja marineerida seda enda kaasavõetud marinaadis. Teab palju erinevaid retsepte maailma eri paigust. Sina tahaksid head odavat vorsti ja äädikast liha, aga seikleja rikub asja ära.

Peoperemees

... kes kahetseb tõsiselt, et ta selle grillpeo korraldas. Miks kõik veel siin on? Miks on Margus ja Pille koos pool tundi vetsus olnud, sellal kui nende teised pooled sohval marutavad? Miks pole keegi söönud neid jäledaid sojapihve, mida ma kindlasti pidin ostma? Mille põrgu päralt ei võiks kõik juba koju minna?