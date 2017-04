Oli see katse nüüd nõme või geniaalne, aga igatahes oli see omapärane, kirjutas Men's Health. "Mul on vaja uuenduslikku viisi, et näidata oma pühendumust," kirjutas GoFunMe ühisrahastusportaalis kampaania korraldanud 30-aastane William Oliver. "Kõik toetused lähevad sellise imeilusa kihlasõrmuse ostmiseks, mille üle me kõik saame uhked olla. Armastus on tasuta, pulmad mitte."

Iseenesest õige mõte. Pulmad pole kindlasti mitte tasuta. Aga ikkagi tekib küsimus: kui pühendunud on mees, kes ei kogu ise raha, ostmaks oma tulevasele abikaasale igavesti kestva armastuse sümbolit?

Igatahes ei olnud kampaania edukas. Oliver tahtis saada kokku 15 000 dollarit (14 089 EUR), aga kogus vaid 609 (572 EUR). Võib-olla pidanuks ta annetajad pulma kutsuma?

Aga ühisrahastuskampaania lehele tehtud sissekanne näitab, et Oliver kihlus 4. aprillil oma Alexandraga. Õnne ja edu!