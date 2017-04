Ka naine peab saama seksiks erutuda ja suuseks on reeglina tema teene sulle, mitte miski, mis ta kihevile ajaks. Tupp peab saama libestuda ja paisuda, et vahekord oleks nauditav ja valutu. Sulle suuga rõõmu tehes seda ei saavutata.

1. Ettekujutus, et kui naine teeb mehele suuseksi, siis see ongi eelmäng

2. Sülje kasutamine libestina

Pornos väga libestipudeleid ei näe, enamasti libestatakse seal suguorganeid süljega. Iseenesest pole see vale: sülg teeb töö ära, kui tõesti midagi muud pole võtta. Aga heaks seksiks on kasulik osta hea libesti.

3. Alandamine siivutu jutu osana

Porno on lõputu fetišite ja stsenaariumite kataloog. Üht poolt alandav jutt on üks neist. Osade naiste jaoks on erutav, kui neid veidi alandavalt koheldakse – enamasti on need sellised naised, kel on kõrge enesehinnang ja kellele meeldivad tagurpidised võimumängud. Aga suurem osa naisi peab alandavat juttu loomalikuks ning tundetuks.

Kasuta tervet talupojamõistust. Kujuta ette näiteks sellist olukorda: magad naisega esimest korda ning keset vahekorda ütleb ta sulle, et sa oled hale ja väärtusetu mees. Kukub ju ära, kas pole?

Siivutu jutuga tasuks üldse ettevaatlik olla ja esmalt naist selle osas testida.

4. Eeldamine, et kolmekas on normaalne

Üllatus-üllatus: pornos tehakse paljusid selliseid asju, mida päris elus väga ei juhtu. Mõtle: kas sul on juhtunud nii, et naabrinaine tuleb suhkrut laenama ja hakkab kööki astudes kohe strippi tegema? Aga kolmekate puhul on asi veelgi ilmselgem. Keegi köhib ja põmm: lähebki grupiseksiks.

Tegelikult harrastavad seda päriselus väga vähesed inimesed. Kui see on sinu jaoks ka kinnisidee, pead ikkagi austama oma partneri piire ja mugavustsooni. Kui naine vastava ettepaneku kohe välistab, siis ära hakka teda anuma.

5. Karm ja vulgaarne olek