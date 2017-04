... ehitab viietoalise tellismaja kahe päevaga ja töötab 24 tundi järjest. Mashable märgib, et pärast seda, kui me oleme 6000 aastat täpselt samamoodi käsitsi müüri ladunud, siis ehk on aeg uuenduseks. Kas müürsepaamet peaks tõesti möödanikku kaduma ... aga igatahes on see robot üks vinge ja kindlasti praktiline masin.

Fastbrick Roboticsi müüriladumisrobot Hadrian paneb kivid paika laserjuhitava süsteemi abil. Vaja on spetsiaalseid kive, mis ühenduvad omavahel nagu Lego klotsid. Kivide kindlamaks ühendamiseks pritsitakse nende vahele spetsiaalset liimi. Ehk siis: tsemendiseguga robot midagi peale hakata ei oska.

Tore on ka see, et maja ehitades oskab robot paigutada kivisid, kus on süvendid kaablite ja torustiku jaoks.

Kuidas Hadrian töötab, vaata allolevast videost.