Möödunud aastal kulutasid reisimisele kõige rohkem raha hiinlased. Uuringu järgi elavdasid nad välisriikide turismimajandust kokku ligi 245 miljardi euroga.

Rahvusvahelise turismiorganisatsiooni UNWTO raportist selgub, et turismisektoris oli üleilmselt 2016. aasta väga edukas, sest mitmed suurriikide rahvad kulutasid rohkem raha reisimisele kui aasta varem.

Kõige reisilembesemad on hiinlased, kes kulutasid turismiteenustele kokku ligi 245 miljardit eurot, mis on 12% rohkem kui 2015. aastal. Seejuures on hiinlaste lemmikud sihtriigid Jaapan, Korea, Tai ning mitmed teised Vaikse ookeani riigid. Kaugematest sihtpunktidest eelistavad nad Ameerikat ja Euroopa riike.