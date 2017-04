Põhja-Korea demonstreeris täna Pyongyangis aset leidnud sõjaväeparaadil mandritevahelise ballistilise raketi uut modifikatsiooni, millega kasvatas veelgi poliitilist pinget selles regioonis.

Põhja-Korea pealinnas Pyongyangis toimus täna riigi asutaja Kim Il Sungi 105. sünniaastapäevale pühendatud sõjaväeparaad, kus Põhja-Korea demonstreeris mandritevahelise raketi uut modifikatsiooni, mis kinnistas lääneriikide hirme Põhja-Korea raketiprogrammi edukuse kohta.

Lõuna-Korea kaitseministeeriumi esindaja ei soostunud uut raketti kommenteerima, kuna neil pole veel piisavalt informatsiooni.

Samas on mitmed eksperdid väitnud, et nähtud kompleksid on arvatust võimsamad ning sisaldavad komponente Põhja-Korea varasematest raketitüüpidest KN-08 ja KN-14, mis on suutelised toimetama lõhkepead Põhja-Ameerikasse.