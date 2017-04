Kuigi tanketid läksid lõplikult moest pärast II maailmasõda, näitab Saksamaa Bundeswehri relvastuses olev minitank Wiesel, et taolistele väikestele tankettidele on oma koht ka kaasaegsetes relvakonfliktides.

1972. aastal alustas Bundeswehr programmiga, mille eesmärk oli välja vahetada neljarattalised Kraka mootorrattad, mille põhiline funktsioon oli dessantüksuste transportimine pärast nende maandumist.

Programmi tulemusel valmis Wiesel AWC (Armoured Weapons Carrier) ehk kaasaegne nägemus tanketist, mis läks moest II maailmasõja ajal. Wiesel on aga suurepärana näide relvasüsteemist, mis toetab eelkõige väikeüksuste tegevust ja mis on ennast suurepäraselt tõestanud Afganistanis.

Esimesed Wieseli tanketid jõudsid Saksamaa armee relvastusse 1980ndate teisel poolel ja praeguseks on neid relvastusse jäänud vähemalt 176 ühikut, millest 64 on relvastatud USA päritolu BGM-71 TOW tankitõrje raketisüsteemiga, 87-l masinal 20 mm suurtükk, 16 masinat on kohandatud luure jaoks ning 9 masinal on lahingutegevust toetav funktsioon.