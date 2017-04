Kus ma liigun? Väike eeltöö enne reisile minekut kulub alati ära – nii väldid seda, et lähed väga ohtlikku riiki või linna. Aga ka üldiselt tsiviliseeritud linnades on ohtlikke kante. Selleks et sa juhuslikult nendesse ei satuks, tasub oma majutuskoha töötajatelt uurida, kas on paiku, mida nad ei soovita. Kohalikud teavad ju lõppude lõpuks kõige paremini, kuhu mitte minna.

Millal ma liigun? On ilmselge, et võid suurema tõenäosusega kuritegevuse ohvriks langeda, kui uitad ringi öösiti või õhtuhämaruses. Kui sul pole tungivat vajadust pimedaga välja minna, siis ära mine. Kui tõesti on vaja seda teha, võta takso. Kohalikud võivad küll kinnitada, et õhtul kell kümme kesklinnas pole ohtlik, kuid pea meeles, et sina oled välismaalane ning võid suurema tõenäosusega langeda varaste ohvriks. Eriti siis, kui sa välimuselt silma paistad.