Barcelona on sedavõrd hädas turistide üleküllusega, et on otsustanud astuda drastilisi samme.

Näiteks möödunud aastal külastas Barcelonat 32 miljonit turisti ja võrdluseks võib öelda, et linnas on elanike vaid 1,6 miljonit, kirjutab Daily Mail. Seetõttu tutvustaski Barcelona linnapea Ada Colau uut plaani, mis peaks käiku minema 2020. aastal ning mille kohaselt ei ole enam lubatud uusi majutuskohti avada. Samuti on plaanis panna ühepäevased reisijad makse maksma ning tõsta turismipiirkondades sõiduvahendite rendihinda.

2013. aasta uuringu kohaselt on Barcelona Euroopas külastatavuselt kolmandal kohal Londoni ja Pariisi järel.