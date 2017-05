Nepaali tabas veidi üle kahe aasta tagasi - 25. aprillil 2015. aastal - 7,8-magnituudiline maavärin, mis kahjustas tugevalt riigi turismisektorit.

Maavärinas hukkus ligi 9000 kohalikku ja välismaalast, lisaks sai palju vigastada ja jäi kodutuks, kirjutab Lonely Planet. Juhtunu tekitas võimalikes turistides suurt hirmu ning pigem hoiduti riigist eemale. Jätkuvalt on ka paljud maavärinast kahjustada saanud vaatamisväärsused korda tegemata.

Siiski võib nüüd öelda, et pärast kaht aastat vindumist on Nepaal taas populaarsete turismimaade hulas. Ka Lonely Planeti selleaastane reisijuht soovitab ühe sihtpaigana just Nepaali.