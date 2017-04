Pikemaks ajaks reisima minnes peab sul olema kogutud piisav summa raha, et saaksid võõras riigis ringi liikuda, kusagil ööbida ja süüa. Paraku pudeneb kogutud raha üsna pea käest ning lisaraha teenimine on lausa hädavajalik.

Õpeta midagi või paku teenust. Ükspuha, milles oled hea, pane see enda kasuks tööle. Muusikainstrumendid ja tantsutrennid on hea variant. Kui oled juhtumisi juuksurina töötanud, siis võid reisideski pakkuda juuksuriteenust. Pane näiteks hostelitesse üles kuulutus (muidugi küsi enne luba), et pakud juuksuriteenust, ning su äri võib õitseda. Hostelitesse satub palju rändureid, kes pole juuksurit ilmselt pikka aega näinud.

Jaga lendlehti. Kui oled hea müügimees, võib sulle olla sobiv mõnes suurlinnas või kuurordis ööklubide, poodide ja restoranide lendlehti jagada.

Tööta kuurordi meelelahutusäris. Paljud hotellid ja meelelahutusasutused üle maailma palkavad välismaalasi mitmesuguseid töid tegema, olgu selleks siis laste lõbustamine või vesiaeroobika vanadaamidele. Kõrghooaegadel vajatakse abi ka kohvikutes ja baarides.

Tööta hostelis. Mina olen seda teinud Puerto Ricos ja Brasiilias. Umbes 20 töötunni eest nädalas saad tasuta ööbimise ja heal juhul ka (hommiku)söögi. Pakkumisi otsi veebilehtedelt www.workway.info, www.worldpackers.com ja www.hosteljobs.com. Sealt leiad lisaks hostelitele pakkumisi mujalegi: alates talutöödest ja lõpetades kodulehtede tõlkimisega.

Hakka vabakutseliseks. Kui teed oma tööd interneti teel või oled iseenda ülemus, võid kolida oma kodukontori sinna, kuhu vaid soovid.

Pea blogi. Tõsi küll, see ei ole lihtne, eriti eestikeelse blogiga. Kuid on võimalus, et blogi, mida südamega teed, hakkab ühel päeval tänu reklaamipakkumistele ka kasu tooma. Suurem turg oleks siis, kui pead blogi inglise keeles. Tõsi küll, ka konkurents on suurem.

Müü oma käsitööd. Kui oskad nikerdada ehteid, laota lina maha mõne turismiatraktsiooni lähistel ja müü mõistliku hinnaga oma käsitööd.

Katseta tänavaartisti tööd. Kas see just tagasihoidlikele eestlastele sobib, kuid tegemist võib olla tulusa teenistusega. Kohtasin kunagi ühte hispaanlasest tänavaartisti, kes Itaalias töötades teenis iga päev umbes 80 eurot.

Tee tööviisa. Kui oled kuni 30-aastane, võid kaaluda tööviisa tegemist.

Hakka lapsehoidjaks. Lapsehoidmise puhul oled rohkem kohaga seotud, kuid sellele vaatamata on sul vaba aega, et avastada uut elukohariiki.

Tööta kruiisilaeval. Kui sul õnnestub saada jalg ukse vahele mõnel kruiisilaeval, saad hea võimaluse reisida ja töötada. Kui kruiisilaevad randuvad põnevates kohtades, võivad selle töötajad tavaliselt kuni laeva väljumiseni paika avastada.