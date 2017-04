Oled ilmselt vahepeal mõelnud, et mida su naispool tegelikult pornost arvab. Noh, on võimalik, et ka tema peesitab täiskasvanutele mõeldud klippide paistel, kirjutab Men's Health. Sest ühe hiljutise uuringu andmetel on näiteks YouPorni külastajatest iga neljas naissoost.

Miks? Sest sooloseks võimaldab naisel olla isekas, selgitab MH "naabritüdruk" ehk naiskolumnist, kelle ülesandeks veidike Marssi ja Veenust omavahel lähendada. Aga ära võta seda isiklikult: mõnikord tahab ta lihtsaks üht kiiret ja laiska orgasmi.

Lisaks märgitakse 24 000 pornotarbijast naist hõlmanud uuringus, et neist 16% jaoks on see võimalus rahuldada oma fantaasiaid ilma neid tegelikult ellu viimata.