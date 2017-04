Reisimine ei ole ainult ühe vaatamisväärsuse juurest teiseni vantsimine. Selle oluline osa on kohaliku kultuuri ja millegi uue tundmaõppimine. Isegi kui reisid sõprade või kaasaga, ava ennast välismaal olles kohalikule kultuurile. Selle sõpruskonnaga saate ninapidi koos olla alati. Aga nüüd ja praegu on sul võimalus õppida tundma midagi uut!

Suhtle majutuskoha töötajatega. Hotellis ööbides on see keeruline, sest töötajad on ikkagi tõsiseid ametikohustusi täitmas ning niisama lobiseda ei saa. Hostelites ja külalistemajades on aga õhkkond märksa vabam. Nähes, et hosteli vastuvõtutöötajal pole kibekiire, küsi talt kohaliku elu kohta mõni küsimus. Kui sa ei küsinud midagi tema jaoks ebamugavust tekitavat, siis suure tõenäosusega jäätegi lobisema ja sa saad teada nii palju põnevat!

Liigu ühistranspordiga. Võimaluste piires liigu ühistranspordiga. Sulle ei pruugi küll tunduda üleliia meeldiv pikalt bussis istuda, kuid seda teevad ju kõik sealsed inimesed! Sa näed, millised on kohalikud, mil moel nad iga päev ringi liiguvad, kus ja kui kaua bussi ootavad. Mäletan, kuidas nii Sri Lankal kui ka Kuubal pidin loksuma pikalt puupüsti täis bussis, kus oli väga kuum… aga ometi on need positiivsed mälestused, sest olid niivõrd autentsed kogemused.

Jaluta ringi. Liigu võimalikult palju. Kui sul on valida, kas läbida kahekilomeetrine teekond jalgsi, bussi või taksoga, siis eelista esimese võimalusena jalgsi minemist. Esiteks ei pea sa raha kulutama, teiseks orienteerud tänu sellele järjest paremini ja kolmandaks näed palju enam. Enne kõndima hakkamist võiksid muidugi majutuskohast uurida, kas selles kandis on ohutu jalutada ja kas liiklustingimused seda lubavad.

Käitu vastavalt kultuurile. Mis siis, et sina võtad tuppa sisenedes jalatsid ära. Näiteks Itaalias seda ei tehta. Nii et kui lähed juhtumisi mõnele itaallasele külla, siis talita tema reeglite järgi. Sama on paljastavate riietega moslemiriikides. Tõenäoliselt ei tulda sulle midagi ütlema, kuid silmanurgast ikka jälgitakse ja vangutatakse pead.

Proovi kohalikke toite. Armastus käib kõhu kaudu! Kohalike maailma sulandumiseks proovi neid toite, mida nemadki söövad. Imehea on proovida tänavatoitu, kuid enne peaksid hindama, kui paigas on hügieeninõuded tänaval pakutavate roogade valmistamisel. Näiteks nägin ma kord Kolumbias, kuidas üks härra müüs sõidutee ääres (heitgaaside keskel) lahti lõigatud puuvilju ja kuidas Boliivias kougiti mahla seest välja sinna kukkunud kärbseid. Loomulikult müüdi seda mahla edasi, aga minul läks joogijanu kohe üle.