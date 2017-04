Mõned teadlased tegelevad näiteks selliste küsimustega nagu "kuidas kõlab heeringa kõhutuul?" Aga mõned teadusuuringud lähtuvad elulistest küsimustest, näiteks on Berkeley ülikoolis põhjalikult lahatud saapapaelte lahtituleku temaatikat.

Christopher A. Daily-Diamond, Christine E. Gregg ja Oliver M. O'Reilly on väljaandes Proceedings of the Royal Society avaldanud ülevaate oma teadusuuringust "The roles of impact and inertia in the failure of a shoelace knot" (umbes: "Põrkumise ja inertsi mõju kingapaelasõlme lahtitulekule").

Uuringu käigus lasti vabatahtlikul sammuda mööda jooksulinti, iga samm jäädvustati videosse. Jalanõude kinnitati mõõtmisvahendid ja nende abil leiti, et kingapaela sõlmele mõjub üllatavalt palju gravitatsioonijõudu.