Kõik uuringud näitavad seda: kui tahad kaalu kaotada, siis pead tarbima vähem kaloreid, kui sa ära põletad. See on üks ja lihtne põhireegel – paraku pole seda tingimata nii lihtne rakendada.

Näljakihvatusi aitavad edasi lükata valgurikkad toidud. Mida rohkem sul söögikordade vahel kõht täis on, seda lihtsam on vältida kiusatusi. Üks parimaid näljatunde ja seeläbi ka söögiisu vähendajaid on vadakuvalk. Näiteks võid teha sellise kokteili: kaks kühvlitäit vadakuvalku, puuviljad (natuke marju või banaan), vesi või purustatud jää.

Liha, mis kärbib rasva

Süües peab su keha toidu seedimiseks kaloreid tarvitama. Valk süütab sisikonnas kuumima tule, seejärel tulevad süsivesikud ja seejärel rasvad. Loomsed valgud tekitavad rohkem termogeneesi (seedimise, imendumise ja tarbitud toitainete töötlemiseks vajalik energia ja selle kulutamine – toim) kui taimsed. Niisiis tasuks liha süüa – aga lahjat kanaliha, veist või taist sealiha.

HAAH

Valgu ehituskivideks on aminohapped ning kogu selle pundi parimad on hargnenud ahelaga aminohapped (HAAH): valiin, leutsiin ja isoleutsiin. Kui imetoitudest rääkida, siis on HAAH ilmselt sellistele asjadele üks lähemaid.

Need aminohapped aitavad kehal raskest trennist taastuda, vähendades lihastes valkude lagunemist. Ühtlasi tõstavad need testosterooni ja kasvuhormooni eritumist, need kaks on aga keha kõige olulisemad lihast kasvatavad ja rasvaga võitlevad hormoonid.

Algajad võiksid iga päev tarvitada 10 g HAAH-e. Umbes 90 g veiseliha ja kaks mõõtelusikatäit vadakuvalku.

Praetud toit on tee hukatusse

Kõik dieedispetsialistid on ühel meelel selles, et rafineeritud süsivesikud (näiteks fruktoosiga magustatud joogid ja madala kiudainesisaldusega leib) on kohutav mõte.

Limps ja pakendikeeks löövad kohe peale tarvitamist veresuhkru üles. Aga mis läheb kähku üles, tuleb ka kähku alla. Ning palju varem kui peaks tunned sa end taas väsinu ja näljasena.

Kui tahad muuta rafineeritud süsivesikuid veelgi hullemaks, siis prae neid. Kartulikrõpsudest ja friikartulitest on leitud kantserogeenseid aineid.

Kiudained viivad toidu kaugemale

Kiudainete efekt on snäkkidele vastupidine: veresuhkru tase püsib stabiilsena ja toidul kulub vereringesse jõudmiseks kauem aega. Söögikordade vahel on näljatunne väiksem ja energiat samas jätkub.

Kaltsiumile võib loota

Kaltsium aitab ennetada luude hõrenemist ja väidetavalt isegi käärsoolevähki, lisaks peaks sa selle toel lahjem püsima. Soovitav on tarvitada 1000-1200 mg kaltsiumit päevas. Üks tass piima sisaldab 300 mg.

Õnnetuseks aga näib üle 600 mg kaltsiumit päevas suurendavat eesnäärmevähi riski. Niisiis tuleks kaltsiumiga siiski ettevaatlik olla. Näiteks ei tasu võtta kaltsiumit toidulisandina, tarvitada tasuks pigem madala rasvasusega ja D-vitamiiniga rikastatud piima ja jogurtit ning eesnääret aitavad kaitsta tomat, mozzarellajuust ja oliiviõli.

Alfaisased ja omegarasvad

Mida aeg edasi, seda rohkem kuuleme, kui head on omega-3 rasvhapped, mida saab näiteks kalast ja pähklitest. Need vähendavad kehas põletikulisi protsesse, ennetavad infarkti ja aitavad lihastel taastuda ja ainevahetust kiirendada. Ainevahetuse kiirendamine on aga väga oluline inimesele, kes tahab lahjemaks saada.

Tee plaan