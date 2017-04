Kauaoodatud kevade saabudes hakkab iga maja- ja aiaomanik mõtlema, kuidas oma aeda taas elu tuua ning mil moel see talveunest äratada. Selleks istutatakse sageli erinevaid ilutaimi, et need soojal ajal aia taas kauniks muudaksid. Paljud valivad oma aedadesse ka kõikvõimalikke valgustusi – see on üks võimalus, kuidas aed kogu aasta vältel efektne ja silmapaistev näiks.

Ilmselt on kõige populaarsemateks õuetuledeks päikesepatareidega töötavad mudelid. Need on harilikult paigaldatud muru sisse ning need töötavad päikeseenergia-akumulaatoritega. See on suurepärane võimalus valgustamaks oma hoovi, säästes samal ajal keskkonda. Siiski tasub arvestada, et Eesti oludes on päike üsna harv külaline, isegi suviti, mistõttu võid päikesepatareil töötavates valgustites pettuda. Vihmasel või pilvisel päeval ei pruugi lamp piisavalt energiat talletada, et õhtusel ajal valgust kiirata. Seetõttu, kui soovid, et aed oleks pidevalt valgustatud, tasub endale valida elektrilised valgustid, mis saavad oma energia pistikupesast.

Kui soovid oma tagaaia kujundada erakordseks ning meeldejäävaks, siis tasub endale valida bambusest tõrvikud. Need muudavad aiarajad efektseks ning lisavad aiale hubasust. Lisaks tasub endale soetada mitmevärvilisi õuelampe, vahvaid riputatavaid õuevalgusteid või valguskette. Erinevad värvid muudavad aia välimuse mänguliseks ning elavdavad seda koheselt. Põnev lahendus on kaunistada aias kasvavad puud valguskettidega, mis töötavad päikesepatareide mõjul. Nii lisad suveöödesse romantikat ning muudad öise aia hetkega efektseks.

Selleks, et luua täiuslik välisvalgustus, tuleks kasutada mitut sorti valgusallikat. Tavaline elektri toimel töötav valgusti on praktiline ning sellega on mugav valgustada kindlat ala. Kui soovid lisada romantilist aktsenti, siis kaunista tiigikallas või suured puud päikeseenergial töötavate valgustitega. Aiapidudel loovad meeleolu kahtlemata bambusest tõrvikud. Tasub aga meeles pidada, et pidudel, kus ka lapsed või loomad ringi jooksevad, tuleks tõrvikutega olla äärmiselt ettevaatlik. Suvi on ukse ees ning üha enam veedame õhtuse aja aias istudes ja loodust nautidest. Muuda oma aed veelgi kaunimaks ning ära karda eksperimenteerida erinevate valgustite ja lahendustega.