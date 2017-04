Isegi kui Sinu teler on juba üsna vana ning sellel puuduvad nutikad funktsioonid, ei tasu kohe kiirustada ning endale viimase peal uus mudel soetada. Sul on võimalus ka oma vana teler nutiteleriks muuta, soetades endale mõnekümne euro eest spetsiaalse multimeediamängija. Antud seadmeid on ka tunduvalt kallimas hinnaklassis, kuid valik sõltub iga inimese eelistustest ning võimalustest.

Multimeediamängija on võimalik teleriga ühendada HDMI-kaabli abil. Ning juhul kui Sinu teleril on HDMI-kaabli kasutamise võimalus täiesti olemas, ongi võimalik oma vana teler nutiteleriks muuta. Piisab multimeediamängija teleriga ühendada ning teler vastavalt seadistada. Multimeediamängija on võimalik läbi Wi-Fi ühenduse täiesti juhtmevabalt sülearvuti või mõne muu nutiseadmega ühendada ning kuulata muusikat, vaadata saateid või filme, mängida mänge ning surfata internetis. Mõnel meediamängijal on ka sensorid, mis on kasulik täiendus just vanematele teleritele, et nende läbi põnevaid arvutimänge mängida.

Uutes telerites on Smart-TV funktsioon juba olemas, mis töötab sarnaselt multimeediamängijale. Kuid enamasti on multimeediamängija võimalused tunduvalt laiemad, mistõttu on see hea lahendus ka uute telerite võimaluste laiendamiseks.

Tihe konkurents

Multimeediamängijad olid aastate eest äärmiselt populaarsed, ent nüüd on nende populaarsus vähenemas. Miks? Põhjuseid on mitu.

Meediamängijatel on tihe konkurents. Kõige populaarsem neist on Google Chromecast ühendus. Ka see ühendatakse teleriga HDMI-juhtme kaudu. Google Chromecast seade on väga väike ja kompaktne ning piisavalt võimas. Teiseks konkurendiks võib pidada väikest arvuti pistikut. See ei ole küll Eestis veel laialdast kõlapinda leidnud, ent paljud kasutavad Windows 10 operatsioonisüsteemil jooksvat seadet ärireisidel, sest see töötab nagu tavaline arvuti.

Nii nagu mainitud, on konkurendiks ka Smart-TV-d, millel on samad funktsioonid ning Wi-Fi ühendus. Lisaks on konkurentideks veel mängukonsoolid Xbox One ja PlayStation 4. Need on mõlemad Blu-Ray mängijad, mille kõvaketas on võimalik teleriga ühendada. Arvutimängijad armastavad ja eelistavad suuremat mängukonsooli ning mängupulti teleripuldi asemel.

Kõige suuremaks võistlejaks on aga sülearvutid, mida on võimalik samuti HDMI-kaabli või Wi-Fi ühenduse abil teleriga ühendada. Sülearvutitel on harilikult palju funktsioone ning sealjuures ka DVD-luger, mis muudab seadme kõige mugavamaks multimeediavahendiks.

Digitaalne sisu – põhiline tõmbenumber

Multimeediamängijatel on üks omadus, mis muudab selle kasutajatele vajalikuks ning atraktiivseks. Selleks on fokusseerimine digitaalsele sisule. Piisab, kui mainime maailmakuulsaid digitaalse sisu edastajaid nagu Netflix, BNA TV, ESPN, Spotify, Google Play, Hulu, Pandora, FXNOW, Vudu, PlayStation Vue jpt.

Uusim tehnoloogia võimaldab kasutajatele veelgi rohkem võimalusi. Näiteks on uued telesaated 4K resolutsiooniga. Harilikud telekanalid oma ülekandeid nii kõrge resolutsiooniga ei edasta. Kõigile neile, kes eelistavad vaadata kõrge kvaliteetseid saateid, pakuvad Netflix, Viaplay ja Smart-TV kuhjaga lahendusi. Kvaliteetne heli ja pilt ongi kasutajate kõrgeimad prioriteedid.

Android operatsioonisüsteem

Android operatsioonisüsteem on paljudes nutiseadmetes ning ka multimeediamängijates. See on väga paindlik operatsioonisüsteem, mis võimaldab iseseisvatel rakenduste arendajatel maailmale oma programme tutvustada. Nii pälvivad tähelepanu tuhanded mängud. Ning kujuta ette, et saad oma armastatud mänge mängida 55-tollisel ekraanil väikese nutiekraani asemel. Kõik see on võimalik tänu multimeediamängijatele.

Ka Apple’il on oma seade, milleks on Apple TV – tõsine alternatiiv Google’i Android operatsioonisüsteemile. See on kõrgkvaliteetne multimeediamängija, mida on võimalik soetada ka Eesti suurimast e-poest kaup24.ee

Puldid

Huvitaval kombel on multimeediamängijate puldid tavalisest teleripuldist sootuks erinevad. Harilikult ei ole neil eriti palju nuppe. Näiteks on Apple TV puldil vaid 6 nuppu: “esita”, “menüü”, kerimisnupud ja helireguleerimise nupud. Kõik muu on võimalik seadistada sarnaselt nutitelefonide menüüle. Osadel pultidel on olemas ka sensorid, mille abil mugav arvutimänge mängida. Need meenutuvad Wii konsooli kontrollerit.

Kontrolleritel on ka teised funktsioonid. Näiteks on Roku 3 puldil 3,5 mm kõrvaklappide ühendusvõimalus. Nii on Sul võimalik telerit kuulata läbi kontrolleri. See on eriti mugavaks lahenduseks õhtusel ajal, mil teised pereliikmed magavad. Sony NSZ GS8 seadmel on puldi tagaküljel klaviatuur, mis võimaldab mugavalt internetti kasutada ning sõpradega suhelda.

Multimeediamängijad on soodne viis muuta oma teler meelelahutuslikuks ning anda sellele lihtsal moel funktsiooni juurde.